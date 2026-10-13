El show de un macarrilla con vocación de dramaqueen

La hoguera de los ingenieros de este pasado lunes pasa por ser una de las más crueles de la historia del programa y debe ser cierto, porque nos reímos un montón. ¿Es grave, doctor? Por supuesto que no, porque el que peor lo pasó fue Rubén y eso es motivo de diversión para cualquier espectador con criterio.

Agradecemos a Telecinco que nos haya traído a este Rubén para alegrarnos la velada cuando le toca pechar con las imágenes de su (todavía) novia con un soltero. El tipo le ha puesto los cuernos a Gema 25 veces (que ella sepa) y a las pocas horas de llegar a Villa Playa ya se estaba comiendo la boquita con la soltera de su elección, pero exige a su novia que no se relacione con ningún varón, porque esas imágenes socavan su hombría. Estamos ante un personaje con una hemiplejia moral de dimensiones patológicas, lo que lo convierte en un tipo fascinante para un programa de telerrealidad. Además, carece de sentido del ridículo, lo que aporta otro matiz de gran interés desde el punto de vista de los espectadores, que seguimos las peripecias de los integrantes de ese microcosmos erótico con un sano espíritu de entretenimiento.

En el último programa, Rubén realizó una performance ridícula corriendo por la playa, pero el tipo tiene tan poco fondo físico que acabó derrumbado antes de hacer los primeros 100 metros. Su novia, bajita y con vestido largo, llegó bastante más lejos cuando salió de estampida en sentido contrario, dicho sea como humillación adicional de este machote. Rubén se desfondó y, para otorgar más dramatismo a la escena, se rompió la camisa mientras forzaba las lágrimas, pero sus alardes de drama queen no enternecen nuestro corazón, endurecido por la falta de elegancia de este poligonero. ¿O cómo adjetivamos a un hombre que dice ante las cámaras, para que se entere bien toda España, que su novia es una gandula que, además, no lo deja dormir porque ronca?

Rubén cae mal a todo el mundo. También a sus compañeros y, muy especialmente, a Sandra Barneda, que apenas puede disimular el asco que le produce escuchar los pretextos del tipo para justificar que se acuesta con otra, mientras exige que su novia le guarde fidelidad. Pero nosotros no somos exigentes al respecto. Tan solo aguardamos expectantes los primeros cuernos factuales de Rubén, una circunstancia que no se va a retrasar mucho más a tenor de las escenas de Gema con Javi.

Los otros dos

Otro que carece de la hombría necesaria para asumir que es un niñato sin principios es nuestro amigo Sergio, que hace (casi) de todo con Irini bajo las sábanas y, para justificarse, afirmó que Paola lo había estado engañando antes de llegar a la Isla. Estamos ante otra pareja que va a saltar por los aires y nos va a brindar grandes momentos en la recta final del programa.

Pero la campeona de esta edición es la gran Mara, una mujer confusa que tiende a traicionar a todo el que tiene a su alrededor, pero sin mala intención. Es el escorpión de la fábula en versión femme fatale que ha decidido reverdecer laureles con Juanpi, inolvidable concursante de la edición anterior y expareja de la bella alicantina, con el que ya se ha acostado para horror de Miguel, un muchacho noble que, por razones que se nos escapan, creyó que una joven que había puesto los cuernos a todas y cada una de sus relaciones anteriores, a él lo iba a respetar.

Mara es tan maravillosa que en la hoguera de las catedráticas censuraba duramente el hecho de que los novios de sus compañeras estuvieran rompiendo su relación por un rato de sexo… que es exactamente lo que está haciendo ella desde que llegó. El detalle se le pasó por alto a Sandra Barneda, con lo puntillosa que es ella para poner a los concursantes ante sus propias contradicciones. En todo caso, es imposible que Mara le caiga mal a alguien, excepto al que recibe sus cuernos, claro, pero esa es otra cuestión.