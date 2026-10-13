Maluma se rinde a Shakira en 'El Hormiguero': "Tenemos una energía muy bonita cuando estamos juntos"

Maluma concluyó su paso por la capital con una aparición televisiva en El Hormiguero. Tras compartir escenario en Madrid con Shakira, con quien interpretó por primera vez en directo la canción "Agua", Maluma desveló los próximos hitos de su trayectoria profesional, confirmando que ya diseña una nueva gira mundial prevista para 2027.

Durante la conversación, el intérprete destacó el estrecho lazo profesional y de amistad que mantiene con la cantante de Barranquilla. Ambos han trabajado juntos en diversas ocasiones durante la última década, destacando éxitos compartidos como "Chantaje". Según relató, compartir proyectos con ella resulta un proceso fluido y estimulante: "Tenemos una bonita relación de grandes amigos. Shak es una 'parcera', como decimos en Colombia. Me la paso increíble con ella, no se nota que estamos trabajando". El artista remarcó que subirse a las tablas junto a su compatriota genera una dosis de adrenalina constructiva que ambos transforman en complicidad artística.

Más allá del ámbito musical, Maluma abordó facetas menos conocidas de su rutina cotidiana, como su devoción por el ámbito ecuestre en su país natal. El artista explicó que posee una finca dedicada a la cría de caballos criollos colombianos, actividad que desvincula de cualquier interés comercial para definirla como un mero tributo a la naturaleza y a los animales. "Vivo de la música, pero mi hobby son los animales", apuntó antes de recordar que la propia Shakira montó uno de sus ejemplares durante una visita a su rancho, demostrando una gran técnica como amazona.

El momento de mayor calado reflexivo se produjo cuando el cantante rememoró un periodo de crisis emocional acontecido tras una década de compromisos ininterrumpidos y alta exigencia pública. Coincidiendo con momentos familiares trascendentes –como el duelo por el fallecimiento de su abuela o el posterior nacimiento de sus hijos–, el colombiano optó por reformular sus prioridades vitales. "Empecé a vivir en un estado de alerta constante... no podía dormir", admitió. Maluma explicó que logró reorientar su rumbo gracias al apego a sus seres queridos y a la fe, prescindiendo de fármacos y encontrando en la paternidad el equilibrio indispensable para afrontar con serenidad el futuro.