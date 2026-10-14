Josué Vergara un compositor de cine emocional que conquistó Hollywood

La carrera de este músico y compositor valenciano es imparable. Desde niño tuvo muy claro que tenía dotes para dedicarse a la música. Nacido en la pedanía de Pinedo, su familia se traslada a Suiza, donde comienza a estudiar en el conservatorio de Ginebra. Su carrera es meteórica. En 1993 entra en el College de Saussure donde se especializa en música. Años más tarde regresa a su Valencia natal. Sus inicios fueron en el jazz, y más tarde se especializó en bandas sonoras. En la actualidad tiene el privilegio de poder vivir de su arte. "Mi tierra es cuna de la música: tiene dos orquestas sinfónicas. Sentí mi predilección por ese arte cuando tenía 7 años y tenía la necesidad de expresar ese mundo interior. Empecé a componer música para exteriorizar mis sentimientos y canalizarlos. A los 13 años compuse mi primera canción 'Amigo', fue mi primer paso para empezar a crear mi música, no la de otros. Soy una persona que tiene la capacidad de absorber todo lo que le rodea, tristeza, alegría y demás. Lo filtro con mis propios sentimientos, y lo divulgo al mundo a través de mis manos, con un piano. Soy un compositor emocional, y si hay algo que me caracteriza en mi personalidad es que soy tremendamente sensible". Así se definió.

Su música va dirigida a todo tipo de público. "Todo depende de la obra que esté componiendo. Si lo hago para una orquesta sinfónica el público es más selecto, en cambio si hago música electrónica el abanico se abre a un público más joven, y si compongo para piano es para todos los públicos. Muchos críticos me consideran un compositor muy versátil, y eso me lleva a tocar los diferentes públicos de todas las edades".

En el año 2018, el Ejército del Aire, a través del Gabinete de la Jefatura del Estado Mayor, le encargó componer una obra actual, que representara los valores del Ejército Español y que presentó en el patio de honor del Cuartel General del Ejército del Aire en Moncloa. "En el momento en que me encargan esa obra, siento la primera crisis de autoestima de mi vida, porque pensaba que no era capaz de enfrentarme a ese reto. Estuve 3 meses sin poder tocar una sola tecla del piano. Estuve totalmente bloqueado. Gracias al coronel García-Arroba, que de manera totalmente involuntaria pronunció la frase 'Menos es más', en ese momento me vino la inspiración y lo vi muy claro, y en ese momento nació AER". De esa manera nació.

Josué también ha compuesto música para cine. "Todo empezó cuando me encargaron un cortometraje corporativo para el Hospital de la Fe de Valencia, me lo tomé tan en serio que creé una banda sonora, que me llevó a estar nominado y ganar el Hollywood Music in Media Award. Todo esto en el famoso Paseo de la Fama, en concreto en el teatro Avalon. Esa misma banda sonora que se llama Superhéroes, me valió un Jerry Goldsmith en el Festival de Málaga en el 2015. En España he compuesto la música original del documental del diseñador valenciano Francis Montesinos Las dos caras del mito, y para los grandes pinceles como Segrelles con la participación del oscarizado Guillermo del Toro. Sin olvidar la colaboración del director francés Sebastien Montaz-Rosset en la película Out of the Blue, obteniendo en Tenerife el premio de la Música del Audiovisual Español. Estoy ahora componiendo la música para su próxima película, un proyecto rodado durante 8 años y que será distribuido por Disney Plus. Aparte de ultimar la composición de la banda sonora de la película documental del pintor Jesús Arrúe".