Giro de guion en 'Supervivientes': Chiqui, expulsada, irá a la repesca con María Jesús Ruiz

Noche de emociones e intensas sorpresas en la gala de Supervivientes All Stars, que estuvo marcada por un ritmo vertiginoso en el que las votaciones, la tensión de la convivencia y las dinámicas del reality dieron un vuelco a la isla.

El plato fuerte de la noche fue la expulsión inesperada. Cuatro pesos pesados se enfrentaban al juicio de los espectadores: Chiqui, Omar Sánchez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal. La noche arrancó con un mensaje en la Palapita que avisaba a los cuatro nominados de una expulsión extraordinaria. Yola Berrocal fue la primera en recibir la pintura blanca de la salvación, y lo celebró bromeando y pidiéndole ayuda a Jorge Javier Vázquez con su peinado. Poco después se libró también Omar Sánchez.

El duelo final enfrentó a Víctor Janeiro y a Chiqui. Con un 60,2% frente a un 39,8%, el público salvó al hermano de Jesulín de Ubrique. Su mujer, Beatriz Trapote, celebró el resultado desde el plató, mientras Chiqui no pudo contener las lágrimas.

En su despedida, Chiqui animó a sus compañeros a ser fuertes porque la experiencia es muy dura. "Gracias a todos, dadlo todo y espero que gane el mejor". Aun así, su aventura no ha terminado, ya que cuando se despedía entre lágrimas de sus compañeros, la presentadora María Lamela irrumpió con un giro de guion: no regresará a España todavía. Chiqui fue trasladada a la zona reservada como nueva "Salvaje", donde se medirá cara a cara este próximo jueves en la repesca con María Jesús Ruiz. El jueves a una votación que decidirá cuál recupera su plaza y cuál se despide definitivamente de Honduras.

La gala del jueves 15 de octubre resolverá la repesca, abordará la unificación de los equipos Sol y Luna y pondrá fin a la etapa de Marta Peñate y Rubén Torres como capitanes.

Asimismo, la salida de Chiqui provocó una evidente mezcla de sorpresa y alivio en varios sectores del grupo, aunque la convivencia sigue al rojo vivo y salieron a la luz imágenes y detalles reveladores sobre la complicidad que ha ido en aumento en Cayos Cochinos. La cercanía y el tonteo entre algunos concursantes —tras el estrechamiento de lazos entre Arkano e Ivana Icardi visto en los últimos días— hicieron saltar todas las chispas en el plató y en la playa.

La noche también dejó un momento sentimental. Asraf Beno cumplía tres años de casado con Isa Pantoja estando lejos de ella, y la fecha le había hecho pasar días especialmente tristes. Jorge Javier le regaló una llamada telefónica y Asraf rompió a llorar al oír la voz de Isa: "Te quiero mucho, feliz aniversario, te quiero muchísimo, te admiro muchísimo y lo estás haciendo genial".