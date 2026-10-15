Caras de asco y un vídeo borrado: la polémica en la SER por un análisis crítico con el CIS

La cadena SER ha eliminado de sus canales oficiales y redes sociales un fragmento en vídeo extraído del programa Hoy por Hoy en el que Kiko Llaneras —periodista y analista de datos de El País, especializado en sociología electoral y modelos estadísticos— carga con dureza contra el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En dicho corte, Llaneras argumentaba que el organismo público yerra de forma sistemática en sus predicciones y sesga continuamente sus resultados en beneficio del partido del Gobierno. Durante la intervención, las cámaras del estudio captaron en todo momento a la periodista Sara Canals, quien reaccionaba con claros gestos de asombro, desaprobación y contención en la cara mientras escuchaba las afirmaciones de su compañero.

La Cadena SER ha borrado de sus cuentas este video en el que Kiko Llaneras argumenta que el CIS falla más que una escopeta de feria y siempre a favor del PSOE. Habrá que moverlo, ¿no? pic.twitter.com/PadwpQygys — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) October 15, 2026

La polémica estalló a raíz de la explicación detallada que ofreció Llaneras sobre el patrón reiterado de error que muestra la institución sociológica. Según denunció el propio analista, "lo cuestionable, lo denunciable, es que después de 45 elecciones, 44 veces te desvías en el mismo sentido". Para hacer comprender a la audiencia la anomalía estadística que esto supone, Llaneras recurrió a una metáfora gráfica al afirmar que "tú estás tirando dardos ahí contra una diana y tú ves que, imagínate, que tiras los dardos 44 veces y te vas todas las veces hacia un lado, ¿qué harías la siguiente vez? Intentar corregirlo, ¿no?".

A juicio del experto, la persistencia en estas pautas sin aplicar reajustes en la cocina de las encuestas descarta la mera casualidad o la ineficacia técnica involuntaria. Llaneras aseveró que "si eso no ha pasado después de 40 y pico lanzamientos, es porque deliberadamente... yo creo que podemos decir que es deliberado el hecho de no corregir una estimación que se desvía siempre en el mismo sentido".

Al ser preguntado sobre los motivos últimos de esta manipulación, el periodista de El País admitió que "los motivos yo no los sé, los motivos habría que preguntárselos prácticamente al presidente del CIS", añadiendo a continuación que "no es evidente los motivos, yo no los veo evidentes". No obstante, insinuó que "puedes tener algún tipo de cálculo sociológico de sentir que esto de alguna manera beneficia a quien es partidario".

El analista concluyó su exposición advirtiendo sobre las devastadoras consecuencias que esta praxis tiene para el prestigio institucional y la confianza ciudadana, sosteniendo que "en cualquier caso va contra toda la lógica y todo el propósito de la institución". En un tono crítico, Llaneras sentenció que "esto ya es irrelevante porque el CIS ya da igual, la gente no se lo cree", calificando el escenario de despropósito al enfatizar que "esto es tremendo: es tener una institución muy delicada porque es un organismo público que se dedica a hablar de elecciones".

La fulminante retirada del contenido de las plataformas digitales de la emisora de Prisa ha desatado multitud de comentarios entre los oyentes y en redes sociales, donde se señala la incomodidad que habrían generado tanto las palabras de Llaneras como los expresivos gestos faciales de Sara Canals ante la crítica directa al organismo público.