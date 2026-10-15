Cristina Pedroche confiesa que echa su leche materna al café de Dabiz Muñoz: "No la voy a tirar"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz hicieron parada en El Hormiguero de Pablo Motos para repasar sus trayectorias profesionales. Entre risas y confidencias, el matrimonio desgranó desde la polémica nueva faceta musical de la presentadora hasta momentos que se han vuelto virales en las últimas horas en redes sociales.

La velada arrancó abordando el sonado debut de Cristina como DJ en el cierre de temporada de 'StreetXO Ibiza', una actuación que desató una oleada de críticas en redes a la que la vallecana le restó importancia asegurando que no hace "daño a nadie". Pedroche recordó que, aunque al arrancar le chocó ver que la gente estaba más pendiente del teléfono, finalmente lograron soltar el móvil, permitiéndole relajarse y disfrutar al máximo de una experiencia que planea repetir el próximo 29 de octubre en StreetXO Madrid; un estreno tras los platos que Dabiz Muñoz no dudó en defender con uñas y dientes frente al malestar de algunos sectores de la música, señalando que ha visto "a muchos DJ ofendidos porque Cristina pincha, por intrusismo laboral o porque dicen que le hace mal a la profesión", cuando en el mundo de la cocina conviven perfiles de múltiples disciplinas a los que él jamás les diría "tú no puedes ser cocinero".

"Le echo un poco en el café a Dabiz. No la voy a tirar"

El instante más comentado de la entrevista llegó cuando la presentadora, tras reivindicar la donación de leche materna, algo que ella hace semanalmente en un hospital de la capital- ha desvelado que produce tanta leche -lleva dando el pecho a sus dos hijos desde que nació la mayor en julio de 2023- que "hay veces que tengo tanta que por las mañanas le echo un poco en el café a Dabiz. No la voy a tirar".

El cocinero explicó posteriormente que la leche materna "tiene menos grasa, es más ligera y tiene un sabor dulzón, pero con un punto ácido. Es mucho más liviana, mucho más transparente y un poquito más dulce. Tiene notas dulces que la leche normal no suele tener tan marcadas y también un puntito de acidez". "Además, es que mira, desde que toma mi leche mira que radiante está" ha bromeado la presentadora mirando con adoración a su marido.

.@cristipedroche comparte su experiencia y explica qué hay que hacer para donar leche materna #CristinaDabizEH pic.twitter.com/Qi636MdBBn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2026

En el apartado profesional, Dabiz Muñoz sorprendió al abordar su método de trabajo y sus límites gastronómicos con rotundidad. El chef confesó abiertamente que "yo soy obsesivo diagnosticado, para lo bueno y para lo malo", revelando que cocina más con la cabeza que con las manos hasta el punto de elaborar platos, emplatarlos y servirlos al comedor sin probarlos previamente porque ya sabe exactamente a qué saben. Además, al repasar su trayectoria gastronómica, dejó una de las frases más llamativas de la noche al asegurar que "hay pocas cosas en la vida que no haya comido. La carne humana y poco más".

Un amor por la cocina que parece haber heredado su hija Laia, como han contado divertidos sus orgullosos papás: "La niña ha salido a mí en muchas cosas. Cocina con sus 3 años. Le he comprado un delantal y una chaquetilla, se lo he hecho yo. A la niña le encanta ayudarme a cocinar" ha contado él. "A la niña le encanta estar con Dabiz. Tiene pasión por su padre. Es todo el rato: 'Papá, papá, papá. Por supuesto que me molesta. Es que la he llevado yo nueve meses dentro, lleva tres años comiendo teta, duerme pegada a mí todo el rato y, encima, es del Atleti", ha zanjado Cristina sonriente.