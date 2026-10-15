Día 'horribilis' para laSexta: debacle de audiencias con Ferreras e Iñaki López tocando fondo

La Sexta se encuentra sumida en la crisis de audiencia y credibilidad más acusada de su historia. El trasfondo de esta sangría de espectadores radica en la paulatina erosión de la confianza hacia sus marcas políticas de referencia. Un sector relevante de su público tradicional percibe que espacios emblemáticos como Al Rojo Vivo o Más Vale Tarde sufren un desgaste progresivo e irreversible.

Rostros históricamente asociados a los grandes momentos de la actualidad en la cadena, como Antonio García Ferreras, Iñaki López o Ana Pastor, acusan un severo distanciamiento por parte del electorado progresista. Este perfil de espectador ha ido trasladando de forma masiva su consumo informativo hacia la oferta de Televisión Española, que ha sabido potenciar el tono de espectáculo y la vehemencia mediante el fichaje de figuras tan politizadas como Jesús Cintora, Gonzalo Miró o, en su momento, Javier Ruiz.

La radiografía de las cifras del día expone con claridad la debilidad de este modelo informativo. La mañana arranca con Aruser@s como una excepción aislada de éxito, apoyado en el entretenimiento y el humor desenfadado sin demasiada carga ideológica. El espacio anota un 12,0% de cuota con 169.000 espectadores en su tramo inicial (humorning) y sube hasta un 12,3% y 256.000 fieles en su tramo principal, aunque lejos de temporadas anteriores en las que llegaba a superar el 18-19% de share. Sin embargo, en cuanto se inicia la programación política, la audiencia de laSexta se derrumba. Al Rojo Vivo cae hasta un raquítico 6,5% de share y 236.000 espectadores, cediendo aún más terreno con la posterior entrevista a Félix Bolaños, que baja al 5,6% y 189.000 seguidores.

En esa franja matinal, la batalla por el liderazgo informativo progresista se decanta claramente hacia La 1. Espacios como Mañaneros 360 consiguen retener el pulso con datos del 21,7% de share y 849.000 espectadores durante la entrevista a Ione Belarra, manteniendo después un 14,0% y 1.084.000 televidentes. Por su parte, Antena 3 domina el consumo generalista con La Ruleta de la Suerte (21,1% y 1.486.000) y Espejo Público (12,9%), mientras que Telecinco registra un 12,6% con El Programa de AR. En la pugna directa entre canales secundarios, Cuatro supera ampliamente a laSexta con el magacín de actualidad En Boca de Todos, que firma un 11,7% y 371.000 espectadores.

Durante la tarde se consolida la misma tendencia de desinterés por el análisis de actualidad del canal. Zapeando se conforma con un 4,8% de cuota y 411.000 espectadores, perdiendo el pulso frente a Todo Es Mentira en Cuatro, que alcanza un 8,9% y 681.000 seguidores. A continuación, Más Vale Tarde ratifica el alejamiento del público al quedarse en un discreto 5,3% de share y 363.000 espectadores. El público que antes buscaba información en ese tramo se reparte entre la ficción y el magacín de servicio público en La 1, donde La Promesa anota un 12,0% (792.000 espectadores) y Aquí la Tierra un 12,7% (1.190.000 seguidores), o bien por el liderazgo de Pasapalabra en Antena 3 (17,5% y 1.564.000 espectadores).

Llegada la noche, laSexta Noticias 14H registra un 7,9% y 618.000 espectadores, igualando la cuota de Informativos Telecinco 15:00. Sin embargo, la edición nocturna de laSexta Noticias 20H desciende al 6,7% y 560.000 seguidores. El análisis de actualidad de la franja nocturna vuelve a resentirse con laSexta Clave, que se queda en un 3,6% de cuota de pantalla y 381.000 espectadores.

El único formato de tinte político que logra mantener cierta representatividad en el prime time es El Intermedio. El espacio capitaneado por el Gran Wyoming firmó un 6,1% de cuota y 735.000 espectadores, utilizando la sátira como refugio frente al desgaste de la tertulia clásica. Aun así, el tramo nocturno se ve ampliamente superado por El Hormiguero en Antena 3 (12,5% y 1.485.000) y por la propuesta de Cuatro con Horizonte, que llega al 12,5% y 1.142.000 espectadores. El cierre de la oferta nocturna de laSexta con Cara al Show con Marc Giró se salda con un 4,4% en prime time y un 3,3% en late night.

La llegada de La Séptima, ¿puede fulminar a laSexta?

La pugna por captar al espectador de centro-izquierda e izquierda se vuelve más compleja con la irrupción de La Séptima. Este nuevo proyecto mediático inicia sus emisiones situándose en el mapa televisivo con la intención expresa de competir en el terreno de la información y la actualidad, sumándose a la fragmentación del público progresista que ya se venía produciendo con el crecimiento de TVE.

El canal arranca con una plantilla de profesionales de trayectoria conocida en el ámbito informativo y del análisis, entre los que figuran periodistas como Javier Ruiz al frente del área de contenidos y de la información nocturna, Rocío Delgado y Verónica Sanz en bloques de actualidad, Héctor de Miguel en contenidos de humor político, además de otras incorporaciones como Marta Márquez, Alba Carrillo, Luján Argüelles, Sarah Santaolalla o Noor Ben Yessef. La llegada de esta nueva oferta multiplica la competencia en un ecosistema donde laSexta ha dejado de ostentar el monopolio del debate político, enfrentándose al reto de reconstruir su credibilidad ante una audiencia que le ha dado la espalda.