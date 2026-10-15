José Mota, obligado a reescribir tres veces su especial para TVE por el adelanto electoral

El cómico manchego José Mota se encuentra en plena gira promocional de Arriba Tutto, la película con la que debuta como director y que llegará a los cines el próximo 23 de octubre. Tras su paso por espacios televisivos de gran repercusión como La Revuelta y El Hormiguero, el humorista acudió este martes al programa Al Cielo con Ella, presentado por Henar Álvarez. Durante la entrevista, ambos charlaron sobre los detalles de la cinta y reflexionaron acerca de la importancia de la comedia en los tiempos actuales marcados por la actualidad política y social.

Aprovechando la visita, Henar Álvarez quiso recordarle en directo una promesa que el invitado le había hecho en su anterior paso por el formato. En aquel encuentro, Mota se había comprometido públicamente a contar con ella en su tradicional especial de Nochevieja en Televisión Española. "El próximo año si hacemos el especial de Nochevieja tendrás que venir a hacer un sketch conmigo. Me comprometo, queda firmado", le prometió entonces el humorista.

Lejos de eludir el compromiso tras la emisión de las imágenes de archivo, el invitado reafirmó su palabra: "Mantengo lo dicho". Ante la pregunta de la presentadora sobre si ya había comenzado con las grabaciones, Mota respondió de forma negativa, lo que dio pie a que Álvarez reclamara con humor un papel relevante: "Pues dame un papel bueno". El cómico, siguiendo el tono distendido de la charla, bromeó sobre la carga de trabajo: "Coprotagonista, si no tienes tiempo estás a tope. Tú dame hueco que ya sabré yo...".

Durante la conversación, José Mota desveló los contratiempos a los que se enfrenta este año con la preparación del formato navideño, reconociendo que el equipo ha tenido que reescribir el guion hasta en tres ocasiones debido a la actualidad política y al adelanto de las elecciones. "Estamos en ello, a ver... ¿Sabes lo que pasa? Como ha habido el adelanto electoral, hemos tenido que cambiar parte del guion. Tres continuidades he tenido que escribir. Esta es la tercera y ya no me muevo de ahí", detalló el artista.

Como muestra de complicidad con la presentadora, Mota aprovechó para desvelar en exclusiva el título provisional del especial con el que despedirá el año en RTVE el próximo 31 de diciembre. "Se va a llamar Historias para no vivir", adelantó. Siguiendo su metodología habitual, el humorista utilizará una obra clásica de la ficción como hilo conductor, rindiendo homenaje en esta ocasión a la emblemática serie de terror Historias para no dormir, creada por Chicho Ibáñez Serrador.

Aun así, el manchego reconoció que compaginar la escritura del programa con el lanzamiento de su ópera prima cinematográfica está siendo un reto mayúsculo: "No tengo demasiado hueco con la promoción de la peli que me está dando mucha alegría", confesó, dejando entrever el intenso ritmo de trabajo al que se enfrenta en los últimos meses.

Con este nuevo proyecto televisivo, José Mota sumará un total de 26 años acompañando a los espectadores españoles en la última noche del año. Una trayectoria ininterrumpida que comenzó en su primera etapa junto a Juan Muñoz bajo el sello de Cruz y Raya durante los primeros ocho años, y que continuó en solitario desde 2007, con la única excepción del periodo comprendido entre 2012 y 2013, cuando el cómico recaló temporalmente en Mediaset.