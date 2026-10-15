La actriz Mónica Cervera, conocida sobre todo por series como La que se avecina o películas como Crimen Ferpecto, de Álex de la Iglesia (por la que fue nominada a un Goya en 2005), acaba de salir de prisión tras cumplir once meses de cárcel por un intento de robo con violencia.

La intérprete intentó sustraer una bolsa de cacahuetes y agredió a una comerciante, y tal y como ha asegurado a La Tarde Se Mueve tras salir de prisión, reconoce que ha "sido duro porque no es grato estar en un lugar así. Tengo muchísima vergüenza".

El delito tuvo lugar en 2021, pero tenía pendiente cumplir la condena desde 2023 al no tener antecedentes penales. La Policía acabó arrestando a la actriz por la reclamación judicial pendiente con el Juzgado de lo Penal 2 de Málaga, que la condenó por los citados hechos.

La actriz, al verse descubierta, habría propinado "puñetazos y empujones" que causaron lesiones de "diversa consideración" a la empleada. Fue condenada a pagar seis euros diarios durante un mes y como autora de un delito leve de lesiones.

Todo por, según dijo al salir del penal de Alhaurín de la Torre, en Málaga, "un pedazo de queso y un paquete de cacahuetes de un chino", dijo indignada. La actriz aseguró haber pasado momentos complicados en la cárcel al verse envuelta en varios incidentes violentos. "No soy agresiva, he tenido un par de ataques, sí. Me defendí, fue un caso de defensa propia".

Cervera, de 51 años y nacida en Málaga, ha recuperado la libertad, pero lleva años en situación de indigencia y viviendo en la calle. "Da miedo dormir por la noche a la intemperie, sobre todo para una chica", contó al programa, que emitirá una entrevista más completa con la actriz el próximo 15 de octubre, tal y como han anunciado.



