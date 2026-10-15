Noche de miedo en' La Isla de las Tentaciones' a base de patadas, gritos y una persecución

Rubén le cae mal a toda España, un rechazo que el tipo se ha ganado a pulso desde que arrancó la presente edición. Sin embargo, lo tolerábamos porque cumplía con el rito del programa, basado fundamentalmente en que los cuernos florezcan frondosos cuanto antes mejor. En este aspecto concreto, hemos de admitir que Rubén está siendo un digno concursante, pero las simpatías que podría suscitar entre la audiencia por ese motivo se convierten en desprecio por la manera en que trata a su novia y, en general, por su forma de ir por la vida como una especie de matón que, por algún oscuro motivo, se considera enormemente atractivo.

Este miércoles vimos a este muchacho actuar sin los filtros que él mismo se impone para no quedar a cada momento como un patán desatado. El tipo le ha sido infiel a Gema en decenas de ocasiones, pero exige de ella que no le falte al respeto en ningún momento, según entiende él ese concepto fundamentalmente machista. Pero su novia parece que ha abierto los ojos –tarde y de mala manera– y ha decidido revolcarse un poco con Javi, el soltero de su elección. El ataque de cuernos de Rubén adquirió proporciones psicóticas, según vimos cuando pasó la prueba del espejo con Gema.

Dos cuestiones de orden. En primer lugar, los responsables del programa tienen que explicarnos por qué le llaman espejo a un marco con un cristal transparente, un absurdo que aumenta la confusión. También deberían reflexionar sobre la procedencia de mantener esa especie de prueba ridícula, en la que Sandra Barneda tiene que ir corriendo de un lado para otro dando voces para que los concursantes no hablen entre ellos, algo que resulta imposible en una situación en la que los nervios se desbordan.

Que se lo pregunten a Rubén, claro, que anoche protagonizó el episodio más violento de la historia del programa al emprenderla a patadas con el famoso espejo que, para su fortuna, estaba formado por dos placas de policarbonato transparente, porque de tratarse de un cristal de verdad podría haber acabado con algún dedo del pie amputado.

En la mentalidad profundamente egocéntrica del valenciano, Gema lo ha traicionado gravemente, a pesar de que no ha hecho ni la décima parte de lo que él ha protagonizado con Nataly. Por eso convirtió esos tres minutos junto a su novia –panel por medio– en una cadena de reproches a cuál más duro, hasta que Gema dio por zanjado el tema y le dio la espalda para marcharse a su villa. ¿Para qué quieres más? Rubén la emprendió a patadas con el falso cristal hasta que saltó por los aires, una escena que dice mucho también de la psicología del personaje, porque bastaba con rodear la pequeña estructura y salir en pos de su –todavía– novia. Él prefirió convertirse en el pequeño Hulk de la Isla con evidente ausencia del sentido del ridículo y corrió a abrazar a Gema, convencida ya de que con ese tío no tiene ya nada que hacer.

Gritos, llantos, desolación y protocuernos es lo que se llevó Rubén en esta última entrega del programa para satisfacción de la audiencia, que nada más acabar el espacio dio rienda suelta a su felicidad en las redes sociales. La gente felicita también a Gema por haber zanjado esa relación, aunque todavía está por ver si vuelven a juntarse como ha ocurrido en las 25 ocasiones anteriores.

La alegría por Gema contrasta con la tristeza que todo el mundo siente por el bueno de Nacho de Borbón, corneado de manera inmisericorde por su novia de nombre ridículo y L'insoportabile, una pareja lamentable que saltará por los aires en cuanto salgan de la isla. En el programa especial que hace Telecinco tres meses después de la experiencia lo podremos disfrutar.