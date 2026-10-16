La Sexta, en caída libre y desesperada, se lanza contra Pablo Iglesias al que culpan de su hundimiento

El panorama mediático y político español vive un virulento episodio de tensión abierta entre dos actores cuya alianza en el pasado reconfiguró el mapa informativo progresista del país. La cadena de televisión laSexta, acorralada por una profunda crisis de audiencia y la erosión constante de su credibilidad tras meses de desgaste en sus marcas de referencia, ha iniciado una agresiva contraofensiva comunicativa. Desde la cúpula directiva del canal y sus rostros más destacados se ha señalado de forma coordinada al fundador de Podemos, Pablo Iglesias, en lo que muchos interpretan como una rabieta desesperada por el propio hundimiento del medio, culpando al exvicepresidente de liderar una campaña que les habría arrebatado la hegemonía del electorado de izquierdas.

Para comprender la magnitud del conflicto es imprescindible recordar los primeros años de Podemos, allá por 2014 y 2015, cuando laSexta funcionó como el gran catalizador mediático del proyecto político liderado por Pablo Iglesias. Espacios como LaSexta Noche y Al Rojo Vivo, conducido por Antonio García Ferreras, abrieron las puertas de sus platós a un joven profesor universitario que conectaba con el malestar social posterior al 15-M.

Aquel idilio fue mutuamente beneficioso: la cadena cosechó cifras récord de audiencia al convertirse en la pantalla de referencia del cambio político, mientras que Iglesias obtuvo una plataforma de difusión sin precedentes que catapultó a Podemos hasta las instituciones.

Sin embargo, aquella armonía comenzó a resquebrajarse a medida que Podemos accedió al Gobierno y endureció su tono contra los grandes grupos de comunicación, señalando directamente las dinámicas del "poder mediático". El choque definitivo se produjo en julio de 2022 con la publicación de los audios del llamado "Ferrerasgate", unas grabaciones donde Antonio García Ferreras conversaba con el excomisario José Manuel Villarejo sobre una información en la que se atribuía a Iglesias una cuenta bancaria falsa en las Islas Granadinas con fondos del Gobierno venezolano. Desde Podemos se denunció que laSexta dio cobertura a sabiendas a "una mentira fabricada para dinamitar sus opciones electorales".

A esta sangría reputacional se le suma un contexto operativo crítico para la cadena de Atresmedia. Desde hace meses, laSexta atraviesa un severo bache en sus métricas de cuota de pantalla, con importantes descensos en formatos históricos como Al Rojo Vivo o los prime time de El Objetivo, que han caído a mínimos alarmantes mientras competidores directos ganan terreno y el público de izquierdas emigra hacia una TVE cada día más radicalizada (sin contar que en breve comenzarán las emisiones de La Séptima).

Tras su salida de la política institucional, Pablo Iglesias impulsó proyectos de comunicación propios como Canal Red, disputándole directamente la audiencia progresista al canal tradicional. En la dirección de laSexta cunde la nerviosa sensación de que el ataque continuado de Iglesias contra su credibilidad periodística ha calado de lleno en su histórico nicho de espectadores, provocando una fuga masiva.

De ahí que la reciente oleada de respuestas de directivos y periodistas del grupo suene a la maniobra defensiva y desesperada de quien busca un chivo expiatorio externo al que responsabilizar de su propia decadencia.

Voces cercanas a Ferreras atacan a Iglesias

En este tenso escenario ha irrumpido en redes sociales Pedro Vallín, colaborador habitual de Ferreras y conocedor de las entrañas comunicativas de Podemos. Vallín ha cuestionado de raíz la narrativa de la persecución planteando que jamás existieron pruebas televisivas de esa supuesta campaña, señalando que "si fue 'con ello', tendría que haber vídeos de ARV dando credibilidad al bulo de Granadinas. Pero no circulaba tal cosa. Por ningún lado" y remarcando que "sencillamente, porque no ocurrió. No fue 'con ello'".

Y ha continuado: "Pablo pidió a La Sexta expresamente ser preguntado por ello para desmentirlo", lo que dio pie a entrevistas en directo y a una relación fluida que se prolongó casi cinco años más, concluyendo que "intereses empresariales, por una vez, vieron en las causas y venganzas de Iglesias una oportunidad de negocio".

¿CÓMO FUE DE BURDO? La operación "Grabaciones de Mis Comidas" del simpático sinvergüenza Villarejo se dio a conocer en julio de 2022. Lo recuerdo porque tanto mi hermana como yo nos habíamos ido a teletrabajar a Colunga para ayudar con los paliativos de mi padre en casa. — Pedro Vallín (@pvallin) October 15, 2026

A esta argumentación se ha sumado César González Antón, director de Informativos de laSexta durante catorce años y mano derecha de Antonio García Ferreras. González Antón ha tildado directamente a Iglesias de "mentiroso" recordando las 105 entrevistas que concedió en el canal y revelando que "después de Granadinas, según mi agenda, comimos los tres al menos seis veces. La última, en 2020".

Respecto al audio de Villarejo, ha precisado que esa comida ocurrió nueve días después del desmentido y la ha enmarcado en las tácticas habituales de interlocución con fuentes de información: "Un periodista comiendo con tipos chungos, buscando info. Hablamos así, hacemos que la fuente se sienta cómoda y contamos películas si es necesario [...]. No se puede montar una conspiración con lo que dice un periodista en una comida tratando de sacar información".

Al hilo del hilo de @pvallin y mi confirmación, me llegan muchas preguntas. Y como ya hemos estado demasiado tiempo callados, vamos a dar un poco de luz. Empecemos por la primera mentira. El 6 de mayo de 2016, según Pablo Iglesias, Ferreras lo llamó y le dijo esto: https://t.co/6bEtwCYfvH pic.twitter.com/I7iJdTwQA8 — César González Antón (@CESAR_G_ANTON) October 16, 2026

Como remate de esta ofensiva coordinada, la presentadora Ana Pastor ha respaldado públicamente la versión del exdirector de informativos manifestando: "Punto por punto lo que pasó" y lanzando una punzada directa contra el exvicepresidente al deslizar "Y si supierais las veces que ha intentado volver a La Sexta el líder la HizquierdaBerdadera…".

Punto por punto lo que pasó. Y si supierais las veces que ha intentado volver a La Sexta el líder la HizquierdaBerdadera…. https://t.co/PRtYSk7Jmw — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 16, 2026

Esta respuesta coral evidencia la extrema tensión que se vive en laSexta, donde, acorralados por la pérdida continuada de audiencia e influencia cultural en el espacio progresista, han optado por culpar a Pablo Iglesias de su declive e intentar limpiar a la desesperada su dañada reputación.