Mario Vaquerizo da el salto a los musicales con 'Cabaret': "He callado muchas bocas"

Mario Vaquerizo ha visitado este viernes Es la mañana de Federico, de esRadio, para hablar de su nueva aventura profesional: su incorporación al musical Cabaret, en el que interpreta al maestro de ceremonias. Durante la entrevista con Federico Jiménez Losantos e Isabel González, el artista ha repasado los desafíos de su debut en este género, las críticas que recibió cuando aceptó el papel y las dificultades que ha tenido que superar para preparar el espectáculo.

"Ahora, con 52 años, he decidido convertirme en actor de musicales", ha anunciado Vaquerizo, que ha reconocido que nunca se había planteado dar este paso. La propuesta llegó de la mano del productor del espectáculo y su primera reacción fue rechazarla por miedo a las críticas. "En un principio dije que no, siempre por esa especie de miedo al qué dirán y, sobre todo, a que me acusaran de intruso, que me han acusado. Pero he callado muchas bocas", ha asegurado.

El cantante de las Nancys Rubias ha explicado que este nuevo trabajo le ha permitido reunir varias de sus facetas artísticas en un mismo personaje. "Soy cantante, aunque la gente no lo crea. Soy un showman, soy periodista. Soy el hombre renacentista y el hombre orquesta", ha bromeado. Sin embargo, ha reconocido que interpretar al maestro de ceremonias le ha exigido combinar el canto, el baile, la interpretación y el acento alemán.

Los elogios de Amenábar

Después de sus primeras seis funciones, Vaquerizo ha asegurado que una de las mayores satisfacciones ha sido comprobar la reacción de quienes han acudido a verle. Entre ellos se encuentra el director de cine Alejandro Amenábar, cuyas palabras le han sorprendido especialmente.

"La mejor crítica que me han hecho me la ha hecho Alejandro Amenábar, que vino a verme el otro día y me ha dicho que empiece a plantearme esto de ser actor con 52 años", ha contado durante la entrevista.

También ha recordado los consejos que recibió de Concha Velasco, a quien considera una de sus grandes referentes. Según ha explicado, la actriz le recomendó acudir a los ensayos con todo el trabajo aprendido para después interiorizarlo y conseguir que la interpretación resultase natural. Unas indicaciones que ha procurado seguir durante su preparación.

El artista ha detallado que comenzó trabajando la voz, continuó con las coreografías y posteriormente se centró en el texto. Durante el último mes y medio de ensayos tuvo que integrar las tres disciplinas para dar forma al personaje.

Alaska, que también ha participado en la conversación, ha confirmado la dedicación de su marido y ha explicado que, aunque en sus proyectos musicales suele ser más difícil de dirigir, cuando trabaja en teatro es capaz de adaptarse a las indicaciones del director y a las exigencias del guion. La cantante ha recordado que ambos ya habían participado juntos en dos obras teatrales, aunque esta es la primera vez que Vaquerizo afronta una experiencia de estas características sin ella.

De hecho, la preparación ha llegado hasta su propia casa. Alaska ha contado que su marido recorre las habitaciones mientras repasa el papel y practica las frases en alemán, una costumbre que ha despertado las bromas de Federico Jiménez Losantos.

El mensaje más duro de 'Cabaret'

Más allá del espectáculo musical, Vaquerizo ha querido destacar el trasfondo de la obra, que considera especialmente importante por su relación con los errores del pasado y los peligros que pueden repetirse.

"El musical es bastante crudo y duro. Es decir, bajo la estela y la parafernalia del cabaret y la frivolidad encierra un mensaje bastante fuerte", ha explicado. En este sentido, ha señalado que la representación invita a reflexionar sobre la condición humana y sobre la necesidad de evitar que vuelvan a producirse determinadas situaciones históricas.

El cantante también encuentra similitudes entre su personalidad y la del maestro de ceremonias. Según ha contado, ambos comparten la capacidad de afrontar las adversidades con humor y de reírse de sí mismos, aunque ha insistido en que la obra adquiere un tono mucho más dramático conforme avanza la representación.

Precisamente, la segunda parte del musical es una de sus favoritas por su intensidad emocional. Durante la entrevista ha reconocido que disfruta interpretando escenas dramáticas y que tiene facilidad para llorar sobre el escenario.

En este apartado ha destacado los elogios de la actriz Natalia Verbeke, que acudió a verle y posteriormente le trasladó sus impresiones. "Mario, me has emocionado por cómo transmites la tristeza y la desesperación final, que es una cosa muy difícil de hacer", le dijo la intérprete, según ha relatado Vaquerizo.

El artista ha evitado desvelar detalles del desenlace, aunque ha advertido de que resulta especialmente impactante. "El final es muy abrupto", ha señalado.

Las secuelas de su accidente

Durante la conversación también ha habido tiempo para abordar las consecuencias del accidente que sufrió y cómo estas pueden afectar a su trabajo sobre el escenario.

Vaquerizo ha reconocido que la caída le provocó problemas de visión que todavía condicionan su día a día. "La caída a mí me ha supuesto una pérdida de visión. Una pérdida de visión que podía haber sido fatal, pero no ha sido tanto, pero me afectó a la mácula", ha explicado.

Esta circunstancia le obliga a realizar un esfuerzo adicional para reconocer a las personas y leer determinados textos. Pese a ello, ha decidido afrontar el nuevo proyecto y continuar desarrollando su actividad profesional.

El cantante también ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeros de reparto, que le han ayudado a integrarse en una producción a la que se ha incorporado en su segunda temporada. Especialmente emotivo ha sido su recuerdo de Manuel Bandera, a quien escribió el día del estreno para agradecerle lo que aprendió trabajando con él.

"Fue el que me enseñó a hablar y andar a la vez. No lo había conseguido", ha confesado entre risas.

Hasta el 17 de enero en Madrid

Vaquerizo ha confirmado que Cabaret permanecerá en Madrid hasta el próximo 17 de enero. La producción cuenta con doce artistas sobre el escenario y propone una experiencia teatral que incluye mesas para los espectadores, recuperando parte de la atmósfera característica de los cabarets.

Respecto a la posibilidad de llevar el espectáculo a otras ciudades, ha reconocido que todavía no tiene nada decidido. Aunque Federico Jiménez Losantos le ha preguntado expresamente por Barcelona, el cantante ha preferido mostrarse prudente.

Sí ha mencionado Valencia como uno de los lugares a los que le gustaría acudir, recordando la buena acogida que tuvo allí la compañía durante su anterior temporada.

Por el momento, Vaquerizo disfruta de una experiencia que ha sorprendido incluso a su entorno más cercano. Sus padres, su hermana y sus amigos ya han podido verle actuar y, según ha contado, la reacción ha sido especialmente emotiva.

Una nueva etapa profesional que el cantante afronta con entusiasmo y con la satisfacción de haber superado las dudas iniciales sobre su capacidad para interpretar un papel de estas características.