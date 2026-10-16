Ni los bulos ni los intentos de boicot pueden con 'Horizonte' que bate récord histórico de temporada

El espacio Horizonte ha vuelto a demostrar su extraordinaria capacidad para convertir las tormentas mediáticas en registros de audiencia históricos en el prime time de Cuatro. En esta ocasión, el detonante de la controversia no fue solo la encendida intervención de uno de sus colaboradores estrella, sino el posterior choque dialéctico en redes sociales entre el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el conductor del programa, Iker Jiménez, cuya respuesta sirvió para intentar desmontar cualquier intento de instrumentalización política de su espacio.

El origen de este auténtico tsunami se remonta a la entrega emitida el pasado miércoles 14 de octubre. Durante la tertulia, el periodista Eduardo Inda aconsejó en riguroso directo al Partido Popular que evitara mencionar el asunto de las pensiones hasta después de las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de noviembre. La escena no tardó en viralizarse, llamando la atención de la cúpula del Ejecutivo y provocando que el propio Pedro Sánchez compartiera un fragmento cortado del debate en su perfil oficial de X. El presidente acompañó el vídeo de un contundente texto: "El plan del PP y Vox nos queda claro: mentir a los jubilados hasta el 29N y, después, recortar las pensiones". Ministros como Óscar Puente y la cuenta oficial del PSOE se sumaron de inmediato a esta difusión masiva del clip televisivo.

Lejos de achantarse ante la enorme presión institucional y la maniobra de la Moncloa, Iker Jiménez reaccionó con una defensa de la independencia de su plató y del ejercicio periodístico. El comunicador salió al paso de forma sutil pero demoledora para aclarar lo sucedido y desacreditar la sesgada interpretación de los socialistas, agradeciendo a Sánchez que compartiera contenido del formato y recordándole que tiene las puertas abiertas del programa: "Gracias presidente por twittearnos. Sabe que a Horizonte siempre está invitado".

Renglón seguido, el presentador desmontó el vídeo manipulado que había utilizado la Moncloa para hacer política de vuelo corto: "En el vídeo que ha twitteado –gracias de nuevo– parece que yo estoy a favor de Inda. Eso sí que es un milagro. Y se lo va a creer. No nos conviene. No le han mandado la escena completa. Saludos", zanjó certero el periodista. Aseguró que al presidente le habían facilitado una secuencia amputada y descontextualizada asegurando que ni él ni Carmen Porter respaldaron en ningún momento la tesis de Inda de no ser transparente con los votantes, sino que, por el contrario, rebatieron dicha postura exigiendo que los políticos hablen con absoluta sinceridad a la ciudadanía.

La controversia escaló a cotas impredecibles cuando sectores críticos orquestaron en redes una agresiva campaña de boicot –que ya comenzó con el tema del desahucio de Maricarmen–. Miles de usuarios difundieron listas con las marcas anunciantes de Horizonte e instauraron una feroz presión sobre las firmas comerciales para que retiraran su patrocinio del programa de Cuatro. Sin embargo, esta maniobra de cancelación económica contra el espacio de investigación y debate fracasó de manera estrepitosa.

Récord histórico de la temporada

La respuesta de la audiencia en la noche larga del jueves fue un respaldo categórico e incontestable al trabajo de Iker Jiménez y Carmen Porter. Horizonte se proclamó líder absoluto de su franja de emisión con un arrollador 13,8% de cuota de pantalla y cerca de un millón de espectadores en su tramo principal. El programa no solo batió su récord de temporada en la noche del jueves, sino que firmó el segundo mejor share de todo el año en su día natural de emisión.

Las cifras de la competencia reflejan la magnitud del triunfo del espacio de Cuatro. En la franja de estricta coincidencia competitiva, entre las 23:12 y las 01:00 horas, el 13,8% de Horizonte se impuso con absoluta holgura al 11,9% obtenido por la película El perro andaluz en La 1 de TVE y al 11,6% cosechado por Supervivientes All Stars en Telecinco. La brecha fue de tres puntos porcentuales sobre Antena 3 (10,8%) y abismal frente a La Sexta, su rival más directo en la televisión temática, a la que aventajó en casi once puntos al dejarla hundida en un paupérrimo 2,9% de share.

El idilio del programa con los audímetros se había iniciado horas antes en el access prime time, donde Horizonte reafirmó su solidez al situarse como la segunda opción preferida del público con un destacado 11,4% de share y más de 1,3 millones de telespectadores. En este tramo inicial, Iker Jiménez volvió a ganar la partida a La Revuelta de David Broncano en La 1, que anotó un 10,8%, y superó con rotundidad al tramo express de Supervivientes en Telecinco (7,6%). En esa disputa previa, solo El Hormiguero de Antena 3 logró situarse por delante gracias a la entrevista con el periodista Vicente Vallés (15,3% y casi 1,8 millones).

Frente a los señalamientos políticos, la descontextualización de los vídeos y las campañas de boicot comercial, la audiencia ha dictado una sentencia clara y contundente. El manejo de la situación por parte de Iker Jiménez y el compromiso del programa han vuelto a situar a Horizonte en la cima de la televisión nacional, demostrando que el respaldo del público está por encima de cualquier intento de cancelación.