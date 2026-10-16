Terremoto en 'Supervivientes': una expulsión definitiva y tres nominados de peso

Con la recta final cada vez más cerca, la nueva gala celebrada de Supervivientes All Stars 3 desplegó una noche marcada por la repesca, emociones intensas, giros estratégicos y unas nominaciones que ponen en riesgo a tres de los concursantes más destacados.

El momento más esperado fue el duelo entre Chiqui y María Jesús Ruiz. Ambas habían perdido su condición de concursantes y esperaban en los Cayos Cochinos como salvajes. Defendieron su continuidad ante sus compañeros, y al principio la balanza parecía inclinarse hacia María Jesús. La apoyaron Asraf Beno, Omar Sánchez, Yola Berrocal, Rosa Benito y Arkano, mientras que Víctor Janeiro y Damián Quintero apostaron por Chiqui. Los capitanes salientes, Marta Peñate y Rubén Torres, también señalaron a María Jesús como su opción para abandonar.

La audiencia decidió otra cosa. Chiqui regresa al concurso con un 61,3% de los votos, frente al 38,7% de María Jesús Ruiz, que pone rumbo a España de forma definitiva. Antes de conocer el resultado, Chiqui recibió un mensaje muy especial de sus hijas y se emocionó.

Adiós a Sol y Luna: nace Playa Leyenda

Los supervivientes supieron que desde ahora convivirán todos juntos. La unificación puso fin a la división por equipos y provocó una gran celebración, porque la recta final está cada vez más cerca. Se trasladan a una nueva localización de Honduras con recursos limitados, bautizada como Playa Leyenda.

Para conseguir el primer material del nuevo campamento, los concursantes superaron una prueba. La completaron en 16 minutos y se llevaron el premio intermedio: un quinqué, un kit de pesca, latas de comida y una ración diaria de 40 gramos de arroz por persona.

La noche también cerró la etapa de Marta Peñate y Rubén Torres como capitanes. Marta reconoció que le habría gustado mostrar una faceta más divertida, y Rubén destacó las amistades que se lleva. Jorge Javier Vázquez les agradeció su paso por el programa.

¿Quién abandonará Honduras la próxima semana?

Con los grupos desaparecidos, las nominaciones cambiaron de lógica. Por primera vez los concursantes pudieron señalar a cualquier compañero, salvo a Ivana Icardi, protegida como líder.

Los nominados de la semana son Damián Quintero, Asraf Beno y Víctor Janeiro. Los dos primeros salieron de la votación general, y Víctor fue elegido directamente por Ivana Icardi. La líder explicó que prefería no señalar a las chicas y que había alcanzado una tregua con Omar Sánchez, así que nominó a alguien con quien apenas había convivido.

Con Asraf Beno, Damián Quintero y Víctor Janeiro midiendo sus fuerzas ante la audiencia, el reality encara una de las expulsiones más ajustadas e impredecibles de la temporada.