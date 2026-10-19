Blindaje para Cintora: José Pablo López le asegura cuatro meses más en TVE tras las elecciones

La dirección de RTVE ha tomado una decisión insólita en la gestión de sus mañanas que garantiza la continuidad de Jesús Cintora más allá del próximo horizonte electoral. Frente a la práctica habitual de renovar los magacines de actualidad trimestre a trimestre, la Corporación pública ha decidido prorrogar de una sola vez el contrato de Mañaneros 360 por seis meses, blindando la presencia del periodista al frente del programa estrella de La 1 hasta el 30 de marzo de 2027, cuatro meses después de la celebración de las elecciones generales.

Según reveló El Independiente tras consultar a la televisión pública a través del Portal de Transparencia, esta dilatada renovación contrasta con el trato aplicado al resto de espacios de la casa. Mientras que la dirección prorrogó programas como Directo al Grano o Malas Lenguas con el margen justo —únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026— y encargó solo 13 entregas de Malas Lenguas Noche para cubrir el periodo previo a la Navidad, el espacio coorganizado por Cintora y Adela González amarró una extensión semestral sin precedentes para su decimocuarta tanda.

El argumento esgrimido desde la cadena pública para justificar este respaldo privilegiado reside en los datos de audiencia: el magacín matinal ha logrado posicionarse como líder de su franja, alcanzando en emisiones recientes hasta un 19,8% de cuota de pantalla y 585.000 espectadores, situándose holgadamente por encima de la media de La 1 y superando a competidores directos como Espejo Público, El Programa de Ana Rosa, En Boca de Todos o Al Rojo Vivo.

Cambios internos

Esta protección contractual se produce en un momento de fuerte inestabilidad interna para el propio programa. Aunque la sección de entretenimiento de Adela González se mantiene firme, el tramo político que dirige Cintora ha sufrido una sangría masiva de profesionales: prácticamente la totalidad de sus reporteros, redactores, guionistas y la cúpula de edición han abandonado RTVE para incorporarse al nuevo proyecto audiovisual La Séptima, liderado por Javier Ruiz.

Más allá del ámbito político y editorial, la decisión pone de relieve la contradicción de RTVE con sus propios compromisos laborales y presupuestarios. A pesar de haber prometido a la plantilla que internalizaría la producción de sus espacios diarios, la Corporación sigue destinando ingentes cantidades de dinero público a la contratación externa.

Solo en 2026, el contrato con La Cometa TV para Mañaneros 360 rozó los 6 millones de euros, integrándose en una factura global de más de 22 millones de euros asignados a productoras privadas para la realización de sus principales magacines.