El bombazo de Omar Sánchez sobre Anabel Pantoja: "Todo era una farsa, que era mentira, que no me quería"

La sexta gala de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras nos dejó una noche con reencuentros y confesiones. Con la unificación de la isla ya en Playa Leyenda, la tensión entre los concursantes y los colaboradores en plató sigue aumentando en esta fase decisiva de la aventura, que se va acercando a su recta final.

Uno de los momentos más esperados de la velada tuvo lugar en el plató de Madrid. Tras poner fin a su labor como capitana y regresar a España, Marta Peñate entró corriendo al plató para lanzarse a los brazos de su marido, Tony Spina. Frente a Sandra Barneda, Marta pasó de la sonrisa al llanto al recordar las veces que quiso abandonar. Dijo que estaba muy sensible, que se había preocupado por su madre al oír que alguien la mencionaba, y le dejó un mensaje claro a la organización: que no vuelvan a llamarla porque no piensa regresar. También fue su reencuentro con la recién expulsada María Jesús Ruiz. Ambas concursantes habían protagonizado fuertes encontronazos durante su convivencia en las playas hondureñas. Lejos de calmar los ánimos, el reencuentro revivió las rencillas vividas en la isla sobre sus distintas visiones sobre el concurso y el esfuerzo en las tareas del campamento.

El Puente de las Emociones: Un recorrido desbordante

En el terreno emocional de Cayos Cochinos, la gala dedicó una parte central al emotivo Puente de las Emociones. En esta entrega le tocó el turno a Omar Sánchez, quién abrió su corazón y repasó su infancia antes de centrarse en su relación con Anabel Pantoja.

Contó que se enamoró por completo de Anabel y que los problemas empezaron cuando, según él, ella daba más importancia a su familia que a la pareja que formaban: "Creo que en esa etapa de su vida le importaba más su familia que la familia que iba a construir conmigo. Cuando sabían tantas cosas de ella, despreocupaba lo que era nuestra relación. Ella eligió ser madre conmigo, ser una familia, aunque ella diga que no, ella decía que su ilusión era retirarse en Canarias con su familia y cada día que estaba enamorada de mí".

Habló de una boda difícil, marcada por la pérdida de la abuela de ella y las tensiones familiares, recordando cómo Asraf Beno e Isa Pantoja fueron los únicos familiares que se quedaron, mientras que Kiko Rivera, Irene Rosales o Isabel Pantoja no estuvieron. Para Omar, Anabel siguió adelante con la boda "por el qué dirán".

Hasta que Omar Sánchez ha soltado el bombazo de tachar de farsa parte de lo que vivió con su exmujer. "Yo me la creí y hoy en día pienso que todo era una farsa, que era mentira, que no me quería. Creo que no ha sido honesta, no se casó enamorada de mí".

Después reveló un secreto: pasaron juntos la semana previa a la entrada de ella en Supervivientes, como si fueran pareja. Por eso mantenía la esperanza de volver, y su relación con Yulen le dolió mucho. Hoy dice que se llevan bien y que quiere centrarse en su vida y ya no está enamorado de ella aunque le sigue teniendo cariño. "Sinceramente por una parte me alegro de que haya encontrado lo que quería, pero a veces me da pena porque me pongo a pensar por qué no ha sido conmigo, qué he hecho yo. Si lo que hice fue defenderla cuando todo el mundo la criticaba. El daño que me hizo me rompió en pedazos" ha concluido.

Una petición de mano muy celebrada

El momento más celebrado fue el de Rubén Torres. Cerró sus tres años seguidos en el reality pidiendo matrimonio a su novia, Laura, que se moría de vergüenza. Barneda le había animado a mantener en plató la conversación pendiente que había mencionado en la isla. Torres le dedicó unas palabras sobre cómo ella le ayudó en una etapa difícil y se arrodilló con el anillo. Laura aceptó entre los aplausos del público.

En la playa, Omar se quedó sin comer. Damián ganó la prueba de recompensa y lo eligió para disfrutar del plato, pero Ivana, Arkano, Asraf y Yola se lo acabaron por detrás. Omar se marchó enfadado de la Palapa.