Ibai acuerda con Netflix la retransmisión de La Velada para los próximos tres años

El formato de la velada, que ya es uno de los mayores eventos de streaming en español, será retransmitido en la plataforma en 2027, 2028 y 2029, según anunciaba el propio Ibai en sus redes sociales.

Las primeras ediciones que solamente se transmitían en canales de Discord se fueron adaptando y en la última de este 2026 ya se amplió a canales de YouTube y TikTok. El propio Ibai ha comentado el cambio de distribución de este evento agradeciendo a la comunidad de seguidores por hacerlo posible.

La Velada del Año x Netflix. Historia. 2027

2028

2029 pic.twitter.com/bQa6D5QsOz — Ibai (@IbaiLlanos) October 19, 2026

Por otro lado, Netflix ha declarado este evento como una oportunidad de un acercamiento entre las grandes plataformas de contenidos audiovisuales y los creadores de contenido digital.

El evento deportivo combina además una variedad amplia de invitados famosos, algunos que ya han repetido en más de una gala como el caso de Plex o Roro, los creadores de contenido. El fenómeno ha despegado llegando incluso a los seis millones de espectadores en vivo en 2026.

Además, la conversación en redes ha variado mucho desde sus inicios hasta ahora, donde los participantes en ocasiones documentan todo su proceso de entrenamiento, de preparación e incluso se crean bandos de gente que apoyan a unos o a otros en los combates. El objetivo principal de este cambio de estrategia de plataforma es la ampliación aún mayor de su público en vivo.