Las excusas de Ángel Víctor Torres sobre Ceuta no interesan: desplome de 'Salvados' en laSexta

El consumo televisivo del domingo 18 de octubre volvió a certificar la alta fragmentación de la audiencia y ratificó la difícil travesía por la que atraviesa laSexta en sus ofertas de horario estelar. La cadena de Atresmedia registró una de sus noches más flojas del curso, quedando completamente descolgada frente al cine de La 1, el liderazgo de los realities de Telecinco y la solidez habitual del formato de misterio de Cuatro.

El gran titular de la jornada nocturna se sitúa en laSexta, cuya propuesta de prime time no logró seducir al gran público a pesar de contar con una entrega centrada en la crisis de Ceuta. La edición de Salvados presentada por Gonzo, bajo el título Ceuta, examen al Gobierno, incluyó un careo entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ciudadanos ceutíes para fiscalizar la gestión de la crisis migratoria.

Sin embargo, este despliegue apenas firmó un discreto 4,3% de cuota de pantalla y 541.000 espectadores.

El dato de Salvados resulta especialmente revelador al ponerlo en comparativa directa con sus rivales de franja. Frente a la oferta cinematográfica de La 1, La Película de la Semana con Aguas oscuras lideró en número de espectadores en la franja con 1.165.000 seguidores y un 10,8% de share, duplicando con holgura los registros del programa de Gonzo. En el terreno del entretenimiento, Telecinco dominó la cuota de la noche gracias a Supervivientes All Stars: Conexión Honduras, que se impuso con un potente 12,7% de cuota y 1.000.000 de espectadores.

Asimismo, en el duelo directo de la ficción, Antena 3 mantuvo su solidez con la serie turca El secreto, que alcanzó un 10,1% de share y 863.000 espectadores, habiendo obtenido previamente un 7,9% y 997.000 fieles en Antena 3 Presenta El Secreto. En la batalla directa de las cadenas secundarias de los grandes grupos, Cuatro se impuso con solvencia sobre laSexta gracias a Cuarto Milenio. El formato capitaneado por Iker Jiménez firmó en su emisión principal un 6,4% y 716.000 espectadores, superando en más de dos puntos y 170.000 seguidores a Salvados.

El desplome de laSexta en la franja estelar se acentuó aún más en su segunda entrega de la noche, donde la reemisión de Salvados: Supersubmarina: cien maneras de volver cayó hasta un mínimo 2,8% de cuota y apenas 239.000 espectadores. Esta fragilidad nocturna contrasta con su comportamiento en otras franjas, demostrando que la marca periodística del canal atraviesa serias dificultades para arrastrar a la audiencia durante las noches dominicales.

El late night de laSexta se hunde

En la madrugada, La 1 mantuvo el tipo con el cine Spotlight, que anotó un 7,9% y 358.000 espectadores, seguido de Tienes un e-mail con un 6,5% y 114.000. Telecinco ofreció Gran Madrid Show anotando un 6,2% y 107.000 personas, mientras Cuatro destacó con la NFL (Green Bay Packers-Dallas Cowboys) reuniendo a 92.000 espectadores y un 5,9%. Antena 3 prolongó El secreto registrando un 4,5% y 116.000 fieles.

LaSexta se hundió en este tramo final con Salvados: Adiós Gaza (1,8% y 61.000) y La Casa del Juego de PokerStars (0,9% y 15.000), situándose por debajo de opciones de La 2 como Documentos TV (1,4% y 68.000) y el documental de Brooke Shields (1,7% y 40.000).

Fiesta no levanta cabeza

La sobremesa y tarde estuvieron marcadas por el gran dominio de La 1 en el contenedor Superestrellas, donde La llamada de lo salvaje lideró con un 15,2% y 1.443.000 espectadores, seguido de Morning Glory con un 10,9% y 1.013.000. Cosas nuestras mantuvo un 8,9% (853.000) y Aquí la Tierra cerró la tarde con un destacado 12,4% y 1.373.000 seguidores. Antena 3 mostró firmeza en sus telefilmes de Multicine (11,5% y 1.087.000; 8,4% y 771.000; 7,4% y 751.000). Cuatro cumplió con Home Cinema al marcar un 7,3% (693.000) y 6,6% (607.000).

Telecinco mostró síntomas de debilidad con Fiesta (7,9% y 741.000) y Rueda la Letra (7,7% y 803.000). laSexta firmó un 5,4% y 507.000 espectadores con La Roca, mientras La 2 ofreció un amplio abanico cultural con Saber y Ganar (3,5% y 343.000), Grandes Documentales (3,6% y 341.000) o Infierno árabe (3,7% y 351.000).

La Ruleta gana la mañana

Durante la mañana, Antena 3 coronó el mediodía con La Ruleta de la Suerte, que logró la emisión no informativa más vista del tramo con un 16,4% y 1.321.000 espectadores, tras las ofertas previas de Cocina Abierta de Karlos Arguiñano (6,9% y 10,7%) y los resúmenes de La Voz. La 1 destacó en el arranque matinal con Agrosfera, que registró un elevado 18,1% (107.000 espectadores), acompañado después por Viaje al Centro de la Tele (11,0% y 11,6%) y D Corazón (13,1% y 904.000). Cuatro rindió a buen nivel con las emisiones de Volando Voy (6,2% y 7,4%) y Viajeros Cuatro (8,0% y 8,0%).

En laSexta destacaron las reposiciones de Equipo de Investigación, escalando del 4,2% al 6,0%, mientras Aruser@s Weekend anotó un 6,8% (153.000). Telecinco quedó rezagada con Got Talent España (6,6%) y El Precio Justo (5,4% y 6,1%), mientras La 2 ofreció sus habituales espacios religiosos e institucionales como El Día del Señor (5,8%) y la Santa Misa (5,9%).

Los informativos de Antena 3 lideran

Por último, en el área informativa, Antena 3 Noticias 1 se mantuvo como el referente absoluto del mediodía con 2.007.000 espectadores y un incontestable 20,6% de share, seguido por Antena 3 Noticias 2 en la noche con un 12,7% y 1.568.000 seguidores. La 1 firmó una importante progresión en la sobremesa con el Telediario 1, subiendo al 16,9% y 1.640.000 espectadores, mientras su segunda edición marcó un 12,1% (1.509.000).

En laSexta, la mejor noticia de la jornada llegó de la mano de laSexta Noticias 20h, que duplicó su rendimiento de semanas anteriores hasta alcanzar un destacado 8,9% y 921.000 espectadores, tras el 7,7% y 606.000 de la edición de las 14h. Por su parte, Noticias Cuatro obtuvo un 9,7% (760.000) en la sobremesa y un 6,6% (667.000) por la noche, superando a Informativos Telecinco 15:00 (7,5% y 726.000) y compitiendo de cerca con Informativos Telecinco 21:00 (8,2% y 991.000).