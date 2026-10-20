Alba Carrillo anuncia medidas legales contra Ten y la cadena responde con un comunicado

La inesperada salida de Alba Carrillo del magacín El Sótano Club, emitido por la cadena TEN, sigue generando titulares: lo que comenzó como un relevo profesional con el fichaje de Marta Riesco como nueva presentadora ha derivado en una guerra abierta entre la modelo, la productora Dollhouse y el propio canal, marcada por comunicados cruzados, reproches en directo, la cancelación de una emisión y la inminente adopción de medidas legales por vía judicial.

La tormenta se desató cuando la cadena y la productora optaron por cancelar de forma repentina la emisión del programa prevista para el viernes 16 de octubre. Ante el revuelo generado entre los espectadores, ambas entidades decidieron emitir este lunes un comunicado conjunto para detallar su versión de los acontecimientos. Según explicaron, el miércoles 14 de octubre Alba Carrillo comunicó su decisión voluntaria de abandonar el proyecto, estableciéndose inicialmente que su despedida oficial tendría lugar en la entrega del viernes. Sin embargo, la situación saltó por los aires el jueves 15 de octubre.

🔴 Marta Riesco lee el comunicado en nombre de la productora de "El Sótano Club" respondiendo a la última polémica.#ElSótano19O pic.twitter.com/6RdQeY0dts — TEN TV (@TENtv) October 19, 2026

De acuerdo con el relato de la productora, durante la emisión en directo de ese jueves se produjo un fuerte episodio de tensión en el plató que culminó con el abandono repentino de la presentadora sin previo aviso a la dirección. Este gesto dejó a los equipos de producción, realización y presentación sin margen de maniobra para gestionar la emisión. Poco después, la modelo participó en directo en un evento de otra cadena de televisión, espacio en el que aprovechó para anunciar públicamente su marcha definitiva de El Sótano Club.

Ante este escenario, la productora y la cadena justificaron la suspensión del programa del viernes como una medida indispensable para proteger al equipo de trabajo y garantizar el normal desarrollo de la producción, asumiendo las importantes consecuencias humanas, organizativas y económicas que conllevaba dicha decisión. Asimismo, el comunicado concluyó agradeciendo la labor desempeñada por la colaboradora durante los meses anteriores y deseándole suerte en sus futuros retos profesionales, al tiempo que reafirmaba el compromiso de la cadena con el buen ambiente laboral de cara a la nueva etapa del espacio con Marta Riesco al frente.

Alba anuncia medidas judiciales

Por su parte, la versión ofrecida por Alba Carrillo difiere sustancialmente de la expuesta por la productora. A través de un extenso vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales, la modelo defendió que su marcha no se produjo de manera improvisada, sino que había sido comunicada con semanas de antelación. Respecto a su precipitada salida del plató el jueves, alegó que se marchó antes de tiempo porque ya lo había consensuado previamente con la dirección, debido a que tenía la obligación de asistir a un compromiso profesional en otro medio de comunicación.

La exconcursante de realities argumentó que su decisión de apartarse del formato responde estrictamente a la absoluta incompatibilidad de los horarios de grabación con su vida familiar. Además, la modelo recriminó a los responsables del espacio que no le permitieran despedirse adecuadamente de la audiencia ni de sus compañeros, y confirmó abiertamente la pésima sintonía personal y profesional que mantiene con su sustituta, Marta Riesco, recalcando que no desea tener ningún tipo de trato con ella.

Lejos de calmarse las aguas con las explicaciones iniciales, el conflicto ha escalado de manera exponencial tras la decisión de la modelo de llevar el asunto ante los tribunales. Visiblemente afectada pero tajante en su postura, Alba Carrillo reapareció públicamente en su vehículo anunciando que se dirigía a su despacho de abogados para interponer una demanda de carácter urgente. La presentadora dejó claro que no piensa quedarse de brazos cruzados ni ventilar el conflicto exclusivamente en los platós de televisión, afirmando que va a defenderse donde corresponde, que es en la justicia, y advirtiendo que las medidas legales se pondrían en marcha de manera inmediata.

🚨 ÚLTIMA HORA Alba Carrillo tomará medidas legales HOY MISMO tras toda la polémica con #ElSótano19O "Un problema de revelación de secretos y datos. Se acabó el sentimentalismo" pic.twitter.com/Blmm1EFZax — sofrito (@soofrito) October 19, 2026

En su intervención, la modelo insistió en que no va a mostrar ningún tipo de sentimentalismo ni sensibilidad hacia aquellas personas que, según su criterio, tampoco la han tenido con ella. En este sentido, deslizó la existencia de asuntos de extrema gravedad que el gran público desconoce por completo. Sin entrar en desvelar todos los pormenores por motivos de estrategia judicial, apuntó de forma directa a la existencia de un serio problema vinculado con la protección de datos, la presunta revelación de secretos y el manejo de documentos privados que habrían traspasado los límites de la convivencia profesional. Con estas declaraciones, Carrillo zanjó cualquier posibilidad de entendimiento amistoso, sentenciando que el respeto y el cariño deben ser siempre bidireccionales y que, en esta ocasión, dichos principios brillaron por su ausencia.