Antonio Banderas desvela cómo está el matrimonio de su hija Stella un año después de su boda

Antonio Banderas ha reaparecido ante los medios después de celebrar una fecha importante para su familia: el primer aniversario de boda de su hija Stella del Carmen con Alex Gruszynski. El actor malagueño ha aprovechado su asistencia al XX aniversario de los Premios Academia del Perfume, celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid, para hablar sobre el matrimonio de su única hija, sus expectativas ante la posibilidad de convertirse en abuelo y los proyectos cinematográficos que tiene por delante.

El intérprete, que este domingo 18 de octubre compartió en sus redes sociales una fotografía inédita de la boda de Stella, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith, ha asegurado que la pareja atraviesa un buen momento. Entre bromas, ha recordado los nervios que rodearon la celebración: "El estrés, todo eso ocurrió el año pasado. Ahora primer aniversario, muy bien. Siguen juntos".

Banderas también ha explicado que prefiere mantenerse al margen de las decisiones sentimentales de su hija. Aunque ha bromeado con que, como padre y suegro, huele bien, ha reconocido que "no puedo darle consejos a mi hija a esos niveles".

"La necesidad personal tiene que resolverlo ella. La dotamos de una educación que yo creo que le va a hacer tomar las decisiones correctas. Pero más allá de eso, nada, pero por lo que me cuenta, están muy felices los dos", ha señalado.

Sus ganas de convertirse en abuelo

La conversación también ha dado pie a una de las preguntas que surgen tras el matrimonio de Stella: si le gustaría convertirse en abuelo. Lejos de mostrar impaciencia, el actor ha dejado claro que no tiene ninguna prisa por ampliar la familia.

"Cuando venga. Muchas ganas tampoco tengo. Cuando venga, pues sí, será muy gozoso. A mí me gustaría que me llamen abuelo. Mi nieto que me llame abuelo. Mis amigos, no quiero que me llamen abuelo", ha respondido entre bromas.

Eso sí, tiene bastante claro cómo le gustaría ejercer ese papel llegado el momento. Banderas se imagina como un abuelo de estilo clásico, dispuesto a tirarse al suelo para jugar con su nieto y disfrutar de esa nueva etapa familiar.

Por ahora, el actor continúa centrado en sus compromisos profesionales y en los retos que todavía quiere afrontar. "Tengo muchos deberes pendientes. Soy una persona muy joven y tengo un gran futuro por delante", ha afirmado.

Su regreso a Hollywood con Nicolas Cage

Banderas continúa compaginando su vinculación con el teatro y sus proyectos internacionales. El malagueño ha insistido en que "el teatro es la base de mi vida", aunque también ha adelantado que se avecinan meses especialmente intensos en el terreno cinematográfico.

Entre sus próximos trabajos destaca su participación junto a Nicolas Cage en la quinta temporada de True Detective, la serie de HBO que ha contado en anteriores entregas con intérpretes como Woody Harrelson, Matthew McConaughey y Jodie Foster.

El actor ha avanzado que este proyecto podría llevarle a permanecer aproximadamente nueve meses en Nueva York. "Hay cosas muy bonitas que van a pasar, que terminan este año, voy a empezar por el final, pero terminan con probablemente nueve meses en Nueva York, rodando con Nicolas Cage la quinta temporada de True Detective y muy contento por eso, porque es estar en las ligas grandes", ha explicado.

Pero no será su único compromiso. Banderas también ha mencionado otros tres proyectos cinematográficos, entre los que ha destacado especialmente una película con los cineastas argentinos con los que trabajó en Competencia oficial, la cinta que protagonizó junto a Penélope Cruz.

Se trata de Mariano Cohn y Gastón Duprat, responsables de aquella producción. El intérprete ha recordado su anterior colaboración con ambos directores, que tuvo lugar hace aproximadamente cuatro años, al referirse a este nuevo proyecto.

De esta forma, Banderas afronta una etapa profesional marcada por sus próximos trabajos internacionales, mientras celebra el primer aniversario de matrimonio de su hija y contempla sin prisas la posibilidad de convertirse en abuelo.