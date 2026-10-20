Así fue el 70 aniversario de los Informativos de TVE: oda a Zapatero, una gran ausencia, vetos y el regreso del 'pepino'

Televisión Española ha comenzado a conmemorar sus siete décadas de historia al servicio de la información con la emisión de un programa especial en el marco de sus Informativos. Bajo el título El Telediario de Nuestras Vidas, la cadena pública reunió este lunes en el plató del Telediario 2 a algunas de las figuras más recordadas de la comunicación audiovisual en España para repasar las noticias más trascendentales que han marcado al país desde mediados del siglo XX.

Presentado por Pepa Bueno y dirigido por Carlos del Amor, el formato de 45 minutos ofreció un ambicioso viaje en el tiempo, aunque no estuvo exento de polémica debido a sonadas ausencias, críticas por vetos ideológicos y anécdotas de archivo que terminaron haciéndose virales.

#ElTDdenuestrasvidas | Normalmente, en el Telediario contamos las principales noticias del día. Hoy repasamos las grandes noticias de los últimos 70 años para celebrar los #70AñosTVE pic.twitter.com/WSTFmRfcqu — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

Una gran ausencia y la expectación frustrada con la realeza

Uno de los focos de mayor atención durante toda la jornada previa estuvo puesto en la posible participación de la reina Letizia. Dada su etapa profesional como periodista, corresponsal y presentadora de los servicios informativos de RTVE antes de su compromiso real, muchos espectadores esperaban un mensaje grabado o una intervención especial, similar a la que protagonizó con motivo del 50.º aniversario de Informe Semanal, donde pronunció la recordada frase: "Siento gran pudor profesional e intelectual por el hecho de dirigirme a ustedes en este día en que la televisión pública rinde homenaje a Informe semanal y a quienes han escrito su historia".

Sin embargo, en esta ocasión la consorte no envió ninguna felicitación. Horas antes de la emisión, el propio Carlos del Amor dejaba una pista en redes sociales al señalar: "No hay realeza, pero sí algunas reinas". Finalmente, la aparición de la reina Letizia quedó relegada a apenas un par de segundos al cierre de un vídeo recopilatorio que reunía las míticas entradillas de saludo con las que decenas de comunicadores iniciaban sus bloques informativos. Su voz dio cierre a la pieza con la frase habitual: "Que lo disfruten. Buenas noches".

Junto a ella, el montaje recuperó intervenciones de figuras históricas y rostros populares como Ana Rosa Quintana, Pepe Navarro, Concha García Campoy, María Casado o Vicente Vallés.

Acusaciones de veto y la denuncia de Alfredo Urdaci

Más allá de la sobria presencia de la realeza, la reunión de comunicadores volvió a poner sobre la mesa las tensiones políticas e ideológicas que han acompañado a la televisión pública a lo largo de los últimos años. Mientras que el plató contó con la participación presencial o telemática de periodistas en activo de otras cadenas o retirados —entre ellos Matías Prats, Carlos Franganillo, Pedro Piqueras, Ana Blanco, Iñaki Gabilondo, Olga Viza, María Escario, Manuel Campo Vidal o Lorenzo Milá—, la ausencia de otros nombres históricos desató duras críticas.

El caso más significativo fue el de Alfredo Urdaci, exdirector de los Servicios Informativos y rostro del Telediario 2 durante la etapa del Gobierno de José María Aznar. En declaraciones, Urdaci denunció abiertamente lo que considera un proceso de exclusión deliberada: "La programación de esta casa está teñida de sectarismo, y este es un ejemplo más". El periodista lamentó que la corporación intente construir un relato a medida: "Somos muchos los que formamos parte del presente y de la historia de esta casa, por mucho que quieran relegarnos o cancelarnos".

Asimismo, Urdaci tildó de "lamentable" que se aproveche un aniversario para la manipulación histórica y concluyó que el episodio responde al "viejo sectarismo, que no es más que una de las formas de la apropiación indebida".

Siete décadas de historia, pullas al PP y el regreso del 'pepino'

A pesar de la controversia, el especial articuló un exhaustivo repaso a los acontecimientos nacionales e internacionales más relevantes de los últimos 70 años. La conducción del programa arrancó con la intervención de Pepa Bueno: "¿Qué tal están? Muy buenas noches, comienza aquí un Telediario muy especial, con un reto mayúsculo. Normalmente, este informativo contiene las noticias del día, lo más importante ocurrido durante la jornada; pues bien, hoy va a tener las noticias de los últimos 70 años, que son los años que cumple Televisión Española. Va a ser el Telediario con más presentadores de la historia; no estarán todas las noticias, ni las verán en orden cronológico, pero todas forman parte de la historia".

#ElTDdenuestrasvidas | El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Con aquel anuncio terminaba el miedo. Manuel Campo Vidal recuerda aquella etapa de la historia de España. #70AñosTVE pic.twitter.com/nU1dTEwnyS — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

A lo largo del recorrido temático, Carlos Franganillo y Ana Isabel Cano abordaron la política y sociedad recordando hitos como la muerte de Franco, el 23-F, la llegada de la democracia, la abdicación de Juan Carlos I, la pandemia de COVID-19, la evolución del movimiento feminista o el final de ETA, señalando a Zapatero como el héroe que acabó con el grupo terrorista.

#ElTDdenuestrasvidas | ETA asesinó a 858 personas: casi la mitad eran civiles y 21, niños y niñas. Informa Verónica Elorza: «Quince años después del final de ETA, todavía persiste el dolor, pero finalmente ganó la paz».#70AñosTVE pic.twitter.com/4HaQ5tpSwL — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

En la parcela internacional, Ana Blanco, Almudena Ariza, José Antonio Guardiola y Pedro Piqueras repasaron el asesinato de JFK, la caída del Muro de Berlín, la liberación de Nelson Mandela, el 11-S y el tsunami del Índico.

#ElTDdenuestrasvidas | Nunca un Telediario había tenido un privilegio como el de esta noche: reunir a los mejores periodistas y comunicadores del país. Un informativo que ha ido «como un pepino», que diría —y dice— la gran Beatriz Pérez-Aranda.#70AñosTVE pic.twitter.com/iRmCIjGCpo — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026

Por su parte, Lorenzo Milá centró el bloque científico y económico en la llegada del hombre a la Luna, la clonación de la oveja Dolly, la irrupción del euro y la inteligencia artificial. Finalmente, Olga Viza y Matías Prats rememoraron en deportes el triunfo en el Mundial de 2010 y Barcelona 92, mientras que Paco Montesdeoca y Mónica López compararon los míticos mapas meteorológicos de "huevos fritos" con la cobertura actual del cambio climático.

El programa no rehuyó los momentos complejos. Antes de dar paso a la conclusión, Pepa Bueno hizo ejercicio de autocrítica reconociendo aquellas coberturas informativas que no se gestionaron adecuadamente en su momento, mencionando explícitamente la gestión de los atentados del 11-M —con alguna que otra pulla al Partido Popular—, la crisis del Prestige o el caso GAL.

El homenaje final a los profesionales detrás de las cámaras corrió a cargo de Rosa María Calaf, quien dedicó un mensaje de continuidad al oficio periodístico: "Hemos llorado y reído. Y compartido desdichas y alegrías. Por eso siempre seremos la televisión de todos. Es mucho tiempo ya aprendiendo a separar lo importante de lo trascendente... Volveremos dentro de 70 años. Porque dejar de contar el mundo y de contar la vida no entra en nuestros planes".

El broche de oro y guiño distendido de la velada lo puso Beatriz Pérez-Aranda. La veterana comunicadora reapareció para pronunciar la icónica frase que en su día se convirtió en uno de los momentos más célebres del archivo televisivo del país: "Bueno, pues, me parece, no sé qué opinarán ustedes, que este Telediario ha ido como un pepino".