Ayuso vuelve a disparar la audiencia de 'Horizonte' y arrasa a Broncano

La presencia de Isabel Díaz Ayuso en la pequeña pantalla volvió a sacudir el tablero de las audiencias televisivas. La presidenta de la Comunidad de Madrid intervino por videollamada en Horizonte, el espacio conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro, para abordar diversos temas de actualidad política, criticar las protestas de los acampados en la Puerta del Sol, denunciar el escrache de los profesores a la salida de un acto que tuvo lugar este lunes en Madrid y dirigir duras críticas hacia la gestión de Pedro Sánchez.

La expectación generada se tradujo en un contundente éxito de audiencia para la cadena de Mediaset. El programa rozó su récord histórico al firmar un formidable 12,2 % de cuota de pantalla y congregar a una media de 1,5 millones de espectadores, alcanzando un acumulado de más de 3,7 millones de espectadores únicos. Con estos números, Horizonte se consolidó como la segunda opción preferida del público en su franja.

El gran seguimiento de Ayuso en Cuatro impactó de lleno en la oferta de la competencia. La Revuelta, presentada por David Broncano en La 1, acusó la fuerte rivalidad de la noche y tuvo que conformarse con un 10,5 % de share y algo más de 1,2 millones de espectadores de media(3,6 millones de contactos únicos). Por su parte, El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 mantuvo el liderazgo gracias a la visita de Flo y Pepe Navarro, registrando un 15,4 % de cuota y más de 1,8 millones de seguidores (4,2 millones de espectadores únicos). En Telecinco, First Dates se quedó en un 8,9 % y 1,1 millones de fieles.

La noche continuó marcada por grandes movimientos en el resto de la parrilla. En la franja de máximo consumo, En Tierra Lejana lideró en Antena 3 con un 14 % de cuota y 924.000 espectadores, superando a La Isla de las Tentaciones en Telecinco (12,7 % y 758.000) y a MasterChef Celebrity Legends en La 1 (11,3 % y 617.000).

Asimismo, en Cuatro, el espacio En el Punto de Mira firmó un notable 6,7 % de cuota con 493.000 espectadores. La nota más alta de la velada en la televisión pública la firmó el especial El Telediario de Nuestras Vidas, que arrasó en La 1 con un 16,7 % de share, superando los 2 millones de espectadores de media y atrapando a más de 3,7 millones de usuarios en algún momento de su emisión.

Por último, en las mañanas, RTVE mantuvo su dominio incontestable: La Hora de La 1 de Silvia Intxaurrondo cosechó su cuarto programa más visto del año con un 23,5 % y 510.000 espectadores, seguido del sólido rendimiento de Mañaneros 360 (20,3 % de cuota y 709.000 seguidores). En el ámbito de las cadenas comerciales, En Boca de Todos con Nacho Abad se coronó líder al anotar su máximo de temporada con un 11,8 % de share y 424.000 espectadores de media.