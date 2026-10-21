Que tiemblen Javier Ruiz y Sarah Santaolalla: el tremendo pasado laboral de Alba Carrillo

La trayectoria televisiva de Alba Carrillo dibuja el retrato de una carrera sostenida sobre el escándalo, la inestabilidad profesional y una asombrosa habilidad para quemar puentes allá por donde pasa. Lejos de consolidarse como una comunicadora de solvencia contrastada, la madrileña ha convertido cada uno de sus proyectos en una bomba de relojería cuyo detonante suele ser siempre el mismo: un ego sobredimensionado, una escasa tolerancia a la disciplina laboral y una tendencia patológica a erigirse en eterna víctima de conspiraciones.

Con sus recientes y bochornosas salidas de la pequeña pantalla —desde el reciente plante en El Sótano Club hasta su sonado choque con la televisión pública y Ana Rosa Quintana—, la industria vuelve a contar con ella en un nuevo proyecto. Y es que la modelo ha reorientado sus pasos hacia la órbita de La Séptima, donde coincidirá con perfiles tan marcados y polémicos como el periodista Javier Ruiz y la analista Sarah Santaolalla. Ante este currículum de desastres profesionales, la gran pregunta no es si habrá una nueva bronca, sino cuándo se producirá el siguiente incendio.

Supermodelo: rebeldía mal entendida

Para comprender el origen de este fenómeno hay que remontarse a sus primeros compases públicos en Supermodelos 2007. Ya en aquel espacio de Cuatro, lo que la productora pretendía vender como frescura juvenil no era más que el síntoma de una rebeldía caprichosa y profundamente indisciplinada. Lejos de asumir las normas básicas de convivencia y aprendizaje que exigía un concurso de alto rendimiento, Carrillo demostró una incapacidad absoluta para aceptar la más mínima corrección por parte de sus profesores o la dirección del programa.

Sus continuas trifulcas, contestaciones fuera de tono y berrinches constantes la convirtieron en la gran protagonista de su edición. Había nacido una estrella y la televisión la recibía con los brazos abiertos.

Sus ataques contra Ana Rosa Quintana

Tras su controvertido divorcio de Feliciano López, Mediaset España fue el gran refugio económico y mediático de la modelo, convirtiéndola en pieza clave de espacios como Ya es mediodía y colaboradora habitual de Sálvame, así como en concursante de realities como Supervivientes o Gran Hermano VIP. La cadena le dio tribuna, protección y relevancia pública, convirtiendo sus polémicas con parejas y exparejas en su principal fuente de ingresos. Sin embargo, en cuanto la cúpula directiva y las productoras del grupo decidieron poner freno a sus excesos tras el escándalo de la fiesta de Unicorn y su affaire con Jorge Pérez, la gratitud de Alba brilló por su ausencia.

Lejos de asumir sus responsabilidades corporativas, la tertuliana emprendió una campaña contra la que había sido su casa de producción durante años, lanzando dardos furibundos y descalificaciones directas contra la propia Ana Rosa Quintana y los máximos responsables de Unicorn Content. Alba no dudó en cargar tintas contra la productora y su cúpula directiva, acusándolas de proteger intereses espurios y de actuar con absoluta hipocresía: "A Ana Rosa se le cae la careta; te venden una imagen de falsa seguridad y luego te abandonan a los leones cuando ya no les sirves para la cuota de pantalla".

A través de redes sociales y canales alternativos, despotricó sin filtros tildando a los directivos de "cínicos" y asegurando con soberbia: "Me han utilizado como a un trapo de fregar para hacer audiencia y luego me han tirado a la basura para lavar sus propias vergüenzas". Aquella rabieta se tradujo en una demanda judicial por despido improcedente que acabó cerrándose en los despachos con un acuerdo económico.

TVE y la guerra abierta contra MasterChef

Si su salida de Mediaset fue tormentosa, su paso por la órbita de Televisión Española tampoco estuvo exento de momentos tensos provocados por su lengua afilada. Tras su paso como concursante por Bake Off: Famosos al horno, la modelo dinamitó por completo sus opciones de continuidad en la cadena pública al desatar una campaña furibunda contra MasterChef y las decisiones de la productora Shine Iberia.

Alba arremetió sin piedad contra los castings del formato culinario y denunció abiertamente que la cadena pública permitiera fichar a personajes y concursantes con deudas o problemas con Hacienda, señalando públicamente las contradicciones de rostros conocidos que participaban en la televisión estatal mientras arrastraban frentes abiertos con el fisco.

Tras sus duras críticas, que incluyeron un enfrentamiento directo con la cúpula directiva y las llamadas de atención de los responsables del formato, la colaboradora prefirió romper la baraja antes que rectificar. Lanzó mensajes incendiarios plantándose ante el ente público y sentenciando sin filtros: "A mí no me van a amordazar por cuatro perras; si me quedo sin trabajo estoy encantada, porque es la puñetera verdad". Una nueva vendetta pública con la que dinamitó su relación con RTVE y salió del programa donde colaboraba, DCorazón, presentado por Anne Igartiburu —a la que también criticó—.

Amarga salida de Ten

El penúltimo capítulo de esta larga lista de despropósitos se vivió en la cadena TEN con la abrupta marcha de El Sótano Club. La tarde del jueves 15 de octubre, en pleno directo y mientras el equipo debatía sobre la actualidad, la presentadora se levantó repentinamente de su asiento entre lágrimas tras mirar su teléfono móvil. Ante la estupefacción del plató, Laura del Val intentó tranquilizar a los espectadores diciendo que era "un momentito", mientras Jorge Yorya le cedía los mandos al periodista Alberto Guzmán, quien tomó las riendas declarando: "Algo le ha pasado a Alba, que está indispuesta, y ha tenido que salir del plató".

Sin embargo, lo que parecía un contratiempo de salud dio un giro radical minutos después. Ese mismo día, durante la presentación oficial de La Séptima, Carrillo anunció su renuncia definitiva a TEN para capitanear el nuevo programa Fuera de control junto a Marta Márquez, justificando su espantada por sobrecarga laboral y alegando: "Es muy complicado vivir esto y no quiero hacer dos cosas mal, quiero hacer una bien. La Séptima es para mí el futuro, sin hacer de menos a TEN, por supuesto [...], pero hay veces que hay que tomar decisiones". El método de su adiós —avisando a la cúpula con pocas horas de margen y dejando descolocado al equipo— generó un ambiente irrespirable en el plató, marcado, según detalló el periodista Sergi Ferré, por "gritos, faltas de respeto, subidas de tono... un ambiente de los peores que se han vivido". La tensión escaló a tal punto que TEN decidió suspender la emisión del viernes 16 de octubre para reorganizar el espacio.

Ahora anuncia medidas legales contra la cadena y la productora.

El nacimiento de la nueva musa del sanchismo

Tras quemar sus naves tanto en el sector privado de Fuencarral como en la televisión pública, la trayectoria de la colaboradora experimentó una curiosa mutación ideológica y estratégica muy calculada. Su deriva política evidenció un oportunismo feroz. Aprovechando su etapa en Ten y el clima de polarización, Carrillo supo posicionarse en los círculos de la izquierda mediática, utilizando los platós no solo para hablar de cotilleos, sino para ejercer de combativa defensora de la narrativa oficial del Ejecutivo.

Fue así como se ganó a pulso el título de la nueva musa del sanchismo, un rol en el que mezcla la superficialidad de la prensa rosa con un sectarismo político impostado que le ha permitido mantenerse en la cresta de la ola a base de carnet y afinidad ideológica, blindándose bajo el amparo de los sectores más afines al poder actual. Gracias a esta radicalización en su discurso, La Séptima se fijó en ella y la fichó como presentadora.

¿Cuánto durará la paz en La Séptima?

Con este abultado historial de espantadas, pleitos judiciales, pulsos a las productoras —incluyendo sus sonadas guerras abiertas contra Ana Rosa Quintana, sus críticas a MasterChef por los concursantes morosos con Hacienda que dinamitaron su relación con TVE y su caótica salida de TEN— y una deriva ideológica que la ha consagrado como el estandarte oficioso de la izquierda mediática, Alba Carrillo emprende ahora una nueva etapa en La Séptima.

Compartir espacio con pesos pesados de la información y la opinión como Javier Ruiz y Sarah Santaolalla augura momentos de máxima tensión. Los antecedentes, sin embargo, juegan por completo en su contra. La experiencia demuestra que la modelo no entiende de jerarquías, ni de compromisos laborales a largo plazo. Por ello, más que una alianza sólida, lo que se vislumbra en el horizonte es una cuenta atrás. Que tiemblen Javier Ruiz y Sarah Santaolalla, porque la inestabilidad personificada ya ha entrado en sus vidas y, tarde o temprano, la bomba volverá a estallar.