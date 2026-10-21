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Katrin Ortega Márquez, alcaldesa de Parauta, un municipio malagueño de apenas 271 vecinos en el Valle del Genal y la Serranía de Ronda, ha vuelto a ser noticia esta vez por la sorpresa al figurar como candidata para participar en la próxima edición del conocido formato de televisivo Gran Hermano VIP, según ha confirmado La Opinión de Málaga.