Así es Katrin Ortega, la alcaldesa de Parauta que ha dejado el PSOE y es candidata para entrar en "Gran Hermano Vip"
El nombre de la alcaldesa comenzó a sonar para el concurso televisivo coincidiendo con la noticia de su salida de la formación socialista.
Katrin Ortega Márquez, alcaldesa de Parauta, un municipio malagueño de apenas 271 vecinos en el Valle del Genal y la Serranía de Ronda, ha vuelto a ser noticia esta vez por la sorpresa al figurar como candidata para participar en la próxima edición del conocido formato de televisivo Gran Hermano VIP, según ha confirmado La Opinión de Málaga.
Ortega, que en las elecciones municipales de 2023 se convirtió en la candidata más votada de España en porcentaje tras rozar el 90% de los apoyos, 156 votos de 175 emitidos.
Su ausencia de las listas de las últimas elecciones andaluzas y de las próximas elecciones generales habría contribuido al distanciamiento.
En declaraciones recogidas por el citado diario malagueño, Katrin Ortega admitió no sentirse "identificada con las siglas nacionales", añadiendo que "ha llegado un punto en el que no me siento identificada con el partido".
Junto a ella han solicitado también la baja del PSOE los concejales Juan Jesús Sánchez y Adelaida Becerra. Los otros cuatro ediles del Gobierno municipal concurrieron en 2023 como independientes dentro de la candidatura socialista, por lo que no son militantes del partido.
La propia Katrin Ortega ha confirmado su baja y ha definido la decisión como "personal", adoptada desde el "respeto". Según explicó, comunicó hace tiempo su intención al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.
La consecuencia inmediata será que Ortega pase al grupo de los no adscritos una vez que el PSOE comunique oficialmente su baja al Ayuntamiento. La Alcaldía, por el momento, no está en cuestión.
Su intención ahora es concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2027 bajo las siglas de Unidos Parauta Avanza, una formación que, según la propia alcaldesa, ya estaba prevista entonces pero que finalmente quedó aparcada para presentarse bajo las siglas del PSOE.
El PSOE pierde a una alcaldesa que encarnaba uno de sus resultados electorales más contundentes en Málaga y que gobernaba con el respaldo de prácticamente todo el electorado.
Aunque el rumor sobre el salto de Katrin Ortega a la pequeña pantalla no ha dejado de ganar fuerza en las últimas horas, habrá que esperar hasta que Telecinco publique la lista de concursantes oficiales de Gran Hermano VIP para comprobar si la alcaldesa malagueña da definitivamente el paso al entretenimiento televisivo.