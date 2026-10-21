Sánchez se refugia en 'La Revuelta' de TVE y será entrevistado este jueves por Broncano

Para sorpresa de nadie el presidente del Gobierno ha decidido mover ficha televisivo del modo más previsible. Según ha adelantado ABC, Pedro Sánchez acudirá este mismo jueves al plató de La Revuelta en Televisión Española para entrevistarse con David Broncano, un movimiento más que se apunta el líder del PSOE a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La presencia del líder socialista en la televisión pública añade un nuevo capítulo en la lucha por el prime time que el formato de La Revuelta mantiene con El Hormiguero. Pablo Motos ya había movido ficha tras el anuncio del adelanto electoral ofreciendo públicamente a Sánchez hasta 70 minutos para explicar sus propuestas en Antena 3. Sin embargo, en Moncloa han preferido declinar ese escenario y refugiarse en el plató de la televisión pública.

El propio Broncano había anunciado recientemente el envío de invitaciones a los aspirantes a la Moncloa, justificando el movimiento entre bromas e ironías sobre las supuestas exigencias de imparcialidad, explicaba que "Ahora estamos en la televisión pública y es una campaña electoral. Tenemos una responsabilidad", reconocía el presentador antes de anunciar que enviarían invitaciones a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y al representante del Frente Amplio.

Se enviaron las propuestas a los candidatos para venir al programa y, de momento, dos de cuatro han dicho el "Sí, quiero" 🤝 pic.twitter.com/iF44RibHOF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 15, 2026

El guiño entre la Moncloa y el programa de TVE ya venía anticipándose. Recientemente el jefe del Ejecutivo se prestó a participar en un gag del programa mediante un vídeo dirigido a la hija del colaborador Jorge Ponce, un ejemplo más del acercamiento de Sánchez al programa, y es que la elección de este escenario no es casual. El costoso fichaje de Broncano por RTVE, el uso del dinero público y las constantes acusaciones de servilismo hacia Moncloa han acompañado al programa desde su estreno, un trasfondo del que el propio presentador se ha reído repetidamente en sus monólogos y parece que ahora va a poder hacerlo con Pedro Sánchez delante.