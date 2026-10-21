Sorpresa en 'Supervivientes': Asraf se salva y un romance salta por los aires

La sexta gala de "Supervivientes All Stars 3: Tierra de Nadie" en Telecinco tuvo de todo: tensión, una salvación clave y una ruptura inesperada antes de empezar una relación. Con la recta final cada vez más cerca y tras la unificación de los concursantes en Playa Leyenda, la tensión entre los concursantes ha alcanzado su punto más álgido.

Asraf Beno, Damián Quintero y Víctor Janeiro eran los nominados de la semana, tras la unificación de todos ellos. Por primera vez no aparecía ninguna mujer en la lista. Los porcentajes ciegos que se comunicaron en la gala fueron 55,3%, 23,5% y 21,2%. Los tres se sentaron en la plataforma de salvación. María Lamela anunció que Damián seguía nominado y lleno de líquido negro. Después le tocó a Víctor, así que el salvado de la semana fue Asraf. El marido de Isa Pantoja, que suele estar en la lista de nominados, reaccionó emocionado. Levantó los brazos y agradeció el apoyo recibido: "Gracias, os quiero, gracias por dejarme una semana más". Tras la decisión de la audiencia, la expulsión definitiva de esta semana queda ajustada entre los dos concursantes nominados de cara a la próxima gala.

Lo más destacado de la noche

Tras días de acercamiento, durmiendo juntos y confesando su atracción, Arkano cambió de opinión con respecto a Ivana Icardi. El rapero le dijo a Rosa Benito que no tenía claro que fuera a haber algo fuera y que le surgían muchos miedos en la isla. A Ivana le propuso, en esencia, quedarse como amigos. "Si le estoy dando tantas vueltas es porque no es el momento. Deberíamos ser amigos y ya está", afirmó.

Ivana pasó de la tristeza al enfado y le reprochó que le hubiera dado falsas esperanzas. "No quiero ser una víctima, pero no entiendo... Me duele un montón porque yo estaba superilusionada. Yo no juego, y no entiendo", confesaba entre lágrimas. Recordó que Omar Sánchez había intentado estar con ella, que ella lo rechazó con claridad y que Arkano no hizo lo mismo. "Los sentimientos no se pueden controlar, pero los actos sí", concluyó el rapero.

La decisión de Arkano ha recibido críticas por parte de Rosa Benito y Chiqui, que le han reprochado que no hubiera sido más claro antes con su compañera, aun sabiendo que tenía dudas sobre su romance.

Damián y Yola Berrocal ganaron una prueba que les permitió darse una ducha con agua dulce y comerse una hamburguesa de gran tamaño. Para conseguirlo, tuvieron que cubrirse de barro y llenar un cubo con el líquido de una piscina marrón.

Próxima parada: nominaciones y prueba de apnea

Jorge Javier Vázquez avanzó que el próximo jueves se enfrentarán a la prueba de apnea, una de las más temidas y en grupo. Ese día se conocerá quién abandona el concurso entre Damián y Víctor.