El PSOE advierte a Broncano de su futuro en TVE si pierde Sánchez: "Depende de esta entrevista"

La campaña electoral ha irrumpido de lleno en el plató de La Revuelta después de que David Broncano anunciara en su monólogo la visita este jueves de Pedro Sánchez. El presentador abordó cómo se ha gestado la presencia de los candidatos en el programa, explicando ante las cámaras que "las invitaciones a los candidatos a las elecciones han sido enviadas y un carro tirado con caballos nos ha devuelto las contestaciones".

Entre risas y bromas con su equipo sobre si la noticia era esperada, Broncano ironizó sobre la preparación necesaria para el encuentro: "Mañana hay un invitado en La Revuelta... a ver cómo hacemos, en qué hora nos venimos aquí... Igual hay que hablarle de usted, que yo eso me lo tengo que repasar". Tras adelantar que se extremarán los controles de seguridad y lamentar con humor que "lo que me da más pena es no habernos traído a este teatro el tobogán", el presentador confirmó lo que era de esperar: "Mañana en La Revuelta hemos de comunicar que estará el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez".

El anuncio vino acompañado de un repaso al estado de las invitaciones enviadas al resto de formaciones políticas. Broncano confirmó que tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal figuran en la lista de invitados: "Reitero que tanto Feijóo como Abascal están invitados, las cartas vía email están enviadas. Por ahora no nos han contestado. Ninguno de los dos. Pero invitados están, estaría feo que no viniesen... Bueno, no quieren tomar cariño porque no nos van a sacrificar como a los perros".

Este despliegue y las bromas sobre la delgada línea entre la neutralidad de la televisión pública y el oportunismo político no tardaron en tener eco más allá del plató. La contestación por parte del PSOE no se hizo esperar y llegó a través de X con un mensaje tan escueto como cargado de segundas intenciones: "A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista".

A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista https://t.co/ZpsFitCHuw — PSOE (@PSOE) October 22, 2026

La réplica socialista pone de relieve la delicada cuerda floja sobre la que camina el formato. Con el trasfondo constante del costoso fichaje de Broncano por RTVE, unas audiencias cada vez más mermadas y las acusaciones de afinidad con la Moncloa, la continuidad del programa se antoja un escenario incierto si se produce un cambio de Gobierno. Las formaciones de la oposición, especialmente PP y Vox, han criticado con dureza la deriva del espacio televisivo, dejando entrever que una hipotética llegada de la derecha al poder podría suponer la sentencia definitiva para La Revuelta, así como para otros formatos con un fuerte componente ideológico. Precisamente el Partido Popular ha respondido a la advertencia del PSOE tirando de ironía: "David, no seas muy duro con Pedro, que te manda a Los Rochos".

David, no seas muy duro con Pedro, que te manda a Los Rochos. https://t.co/VrxDn5SnQw — Partido Popular (@ppopular) October 22, 2026

Así, la visita de Pedro Sánchez trasciende el mero duelo por las audiencias del prime time frente a El Hormiguero y se convierte en una prueba de fuego, tanto periodística como política, bajo la atenta y crítica mirada de un tablero político cada vez más polarizado.