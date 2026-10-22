María Patiño vuelve a la televisión para sustituir a Alba Carrillo como presentadora de 'El sotáno Queen'

Tras días circulando por redes y medios la brusca salida de Alba Carrillo una vez más de un programa de televisión, María Patiño entra al foco de la conversación como su sustituta para El Sótano Queen.

Alba Carrillo será sustituida a partir del próximo lunes 26 en el recién bautizado El Sótano Queen por la presentadora gallega, que a su vez es colaboradora en el programa Cara al Show de Marc Giró.

Tras días desde su salida entre llantos del programa y anunciando su retirada de forma inesperada, no ha querido dar más declaraciones sobre ello. Después de haber dado puerta a varios medios en los últimos años, algunos medios apuntan a motivos de carácter judicial y personal tras el verdadero motivo de este cambio. Ella, en su lugar, ha comentado estar centrada en otros proyectos y haber tomado la decisión por voluntad propia.

María Patiño presentará todas las tardes el programa a las 15:45. Cuenta ya con un largo recorrido en televisión y en este tipo de programas con formato de entrevista y debate. En una entrevista en el programa de Marc Giró, aseguró estar ilusionada y encantada con su regreso a las pantallas de televisión tras haber permanecido retirada unos años después de su programa No Somos Nadie. Además, compartió cuál era su plan de trabajo si no volvía a la televisión, planteando abrir un centro de uñas y formarse para poder ejercer en él.

El Sótano Queen plantea seguir el formato que ha tenido hasta ahora compartiendo la crítica social, el debate y el humor con la invitación de diferentes colaboradores ahora dirigidos por una nueva integrante. Marta Riesco, colaboradora en el programa, también ha salido a hablar sobre su conflicto profesional y personal con Alba Carrillo, asegurando que en ningún momento pensó que sucedería esta situación y que se encuentra "decepcionada" con su compañera. Alba Carrillo consideraba que Marta, junto con otro colaborador, Alberto Guzmán, la empujaban a hablar de temas delicados en los que al final solo ella quedaba expuesta en la polémica.

Por su parte, la productora ha querido mantener la profesionalidad y no hacer más declaraciones al respecto sobre el cambio de presentadora y la situación legal con Alba Carrillo.