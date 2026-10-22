No me hagas la cucharita que me conozco

El decimotercer programa de La Isla (treceavo para Rufián y sus votantes) nos permitió asistir a la reacción de los adúlteros cuando les crecen los cuernos. Lo llevan muy mal. No aceptan que sus parejas puedan pagarles con la misma moneda o que, por utilizar el pretexto instituido en la isla para disculpar las traiciones, estén perreando porque lo sienten en lo más profundo de su corazón. Allí, los únicos que son sinceros consigo mismos son los que han traicionado el amor de sus parejas nada más llegar. Si la contraparte actúa de forma parecida es, únicamente, por rencor.

Náyades y Rubén son el ejemplo perfecto. Y Sergio, por supuesto, que se acuesta con Irini y se pone a llorar cuando ve a su novia jugar en público con Josué porque se siente traicionadísimo. Es un tipo entrañable, este Sergio, que hace lo que hace con la soltera "porque lo que siento es un vínculo", según explicó a Sandra Barneda, mientras la presentadora ponía su habitual expresión de perplejidad.

Al malagueño le preocupa especialmente la cucharita. O sea, hacer la cucharita, que es esa posición en decúbito con alineación coaxial que adoptan las parejas para dormir abrazadas. Fue ver a Paola hacer la cucharita pudorosa con Josué y ponerse a llorar porque se dio cuenta "de que no era una relación como creía".

Sergio sublima su complejo de culpa echando basura sobre su novia, un gesto de gran elegancia, que nos permite acotar la categoría personal del joven malagueño. La hoguera final de Sergio con Paola va a ser para sacar sillas, porque la canaria está dispuesta a hacerle pagar a su novio todas las traiciones que está soportando a la vista de toda España, que a ver también qué necesidad.

No abandonamos a Náyades y Rubén, los dos personajes más lamentables de esta edición y los que concitan el desprecio mayoritario de la audiencia. Estos traidorzuelos se ponen muy dignos cuando ven a sus parejas tontear con otros, a pesar de que ni Nacho ni Gema han llegado, ni de lejos, a los extremos carnales de Nayadita y Rubencito.

La novia de Nacho nos va a proporcionar momentos de gloria en los próximos programas porque no soporta que su novio se acerque a una soltera. Lo quiere humillado y arrastrándose por la villa, esperando a que en el último momento le suplique seguir juntos. Pero Nacho, Borbón al fin y al cabo, ha decidido que no ha ido a la República Dominicana a pasear sus cuernos como si fuera un alce canadiense y ha empezado a darse algún homenaje con Paula, la soltera con la que ha decidido enjugar las lágrimas nayadescas.

Rubén rompió la Tablet. Al menos lo hizo con las manos, porque podría haberla emprendido a coces, como hizo con el cristal de la prueba del espejo. Va mejorando en urbanidad. Lo que también mejora son sus cuernos, cada vez más desarrollados. El novio de Gema no encuentra diferencias entre lo que hace ella y lo que ha hecho él. "Para empezar, ella no ha roto la Tablet", le respondió Sandra Barneda, que apenas puede controlar ya el asco que le provoca el muchacho.

Rubén estalla y rompe la tablet al ver los besos de Gema con Javi: "Pensaba que no iba a ver esto jamás"😮 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones14

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Rubén acabó también hiperventilando y confesando que su novia le había roto el corazón. Al final del programa emitieron unas imágenes en las que se le ve acostado con dos chicas a la vez, para que no haya dudas sobre la sinceridad de sus pucheros.

Mara, la gran Mara, hace lo mismo que Náyades y Rubén, pero con un encanto especial. La bella alicantina, más que una novia es una suscripción premium multiusuario, pero ella lo reconoce y no pasa nada.

Con Juanpi tiene sexo en la cama, en las hamacas y en la piscina, como dos mandriles en celo permanente. Su novio está destrozado, pero es que ella no lo puede evitar, así que tampoco debería enfadarse demasiado. El hecho, sin embargo, es que al joven murciano no acaba de gustarle ver a su novia fornicando a cada momento y no ha visto más solución que pedir una hoguera de confrontación.

Miguel se rompe al ver a Mara con Juanpi en la villa 😢 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones14

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El encuentro se sustanciará la próxima semana. Lo sentimos por Miguel, pero Mara es un activo fundamental de esta edición y eso la convierte en una intocable. Hay acciones suyas que encierran una horrible crueldad, pero Mara es nuestra debilidad, como en su día lo fue la inolvidable Laila. Haga lo que haga, es imposible enfadarse con ella. Otra cosa es el espectáculo de la confrontación, un momento de gran tensión emocional en el que una personalidad voluble como la de Mara nos puede dar un sorpresón.