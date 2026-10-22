Óscar Puente sube la audiencia de laSexta pero no puede con Iker Jiménez y Santiago Abascal

El programa Cara al Show, presentado por Marc Giró en laSexta, cotizó al alza este miércoles al lograr su mejor resultado de la temporada. Con las visitas del ministro Óscar Puente y de la comunicadora María Patiño, el espacio alcanzó un 6,7% de cuota de pantalla y una media de 465.000 espectadores, superando con creces la barrera del medio millón en momentos puntuales y cogiendo aire en la cadena. Sin embargo, este crecimiento no fue suficiente para frenar el empuje de Cuatro, donde Iker Jiménez contó con la entrevista a Santiago Abascal en Horizonte, programa que firmó un gran 10,9% de share y 1.223.000 espectadores, duplicando en cuota al formato de laSexta y situándose muy por encima en volumen de seguidores.

En la disputa global del prime time y el access, la competencia se mantuvo al rojo vivo. Antena 3 conquistó el liderazgo absoluto del access gracias a El Hormiguero, que congregó a 1.561.000 espectadores con un 12,8% de cuota de pantalla. En la segunda parte de la noche, Telecinco tomó el relevo en el prime time con La Isla de las Tentaciones, cuya decimocuarta entrega creció tres décimas hasta marcar un 13,8% de share y 806.000 fieles, imponiéndose al resto de ofertas estelares.

Previamente, la cadena principal de Mediaset firmó un 8,2% y 1.003.000 seguidores con First Dates. Por su parte, La Mesa con Cristina Pardo aportó a Antena 3 un 10,8% y 594.000 espectadores, mientras que en La 1 de TVE la semifinal de El Túnel se quedó en un 9,4% con 672.000 televidentes, tras la emisión de La Revuelta, que igualó la media de espectadores de Horizonte con 1.223.000 personas, aunque cediendo en cuota al marcar un 10,1%. En la franja secundaria, La 2 cosechó un máximo de temporada con Malas Lenguas, que ascendió hasta el 8,5% de share y 591.000 seguidores.

El desglose de las principales franjas horarias reflejó una marcada fortaleza de las opciones matinal y vespertina de Atresmedia y TVE, combinada con el gran rendimiento de Cuatro:

Durante la mañana, La 1 arrancó con fuerza impulsada por La Hora de La 1, que se disparó a un destacado 19,8% de cuota y 382.000 espectadores, cediendo luego el testigo a los bloques de Mañaneros 360, que lograron un 18,6% (579.000) y un 13,2% (1.018.000). Antena 3 dominó el tramo final con La Ruleta de la Suerte, líder indiscutible con un 21,3% de share y 1.483.000 espectadores, apoyada previamente por Cocina Abierta de Karlos Arguiñano (16% y 740.000) y Espejo Público (12,6% y 325.000). En Telecinco, El Programa de AR obtuvo un 13,1% (298.000), La Mirada Crítica anotó un 10,4% (178.000), El Tiempo Justo un 8,6% (301.000) y Vamos a Ver un 6,4% (427.000). En laSexta, Aruser@s mantuvo su habitual solvencia con un 13,2% (286.000) y Al Rojo Vivo firmó un 7,2% (261.000). Cuatro cerró una mañana muy competitiva gracias a En Boca de Todos, que anotó un notable 12,1% y 390.000 espectadores (tras el 5,9% y 135.000 de su tramo previo). En La 2 sobresalió El Cazador en su segunda entrega con un 2,6% (227.000).

En la franja de sobremesa, Antena 3 Noticias 1 arrolló sin contemplaciones al marcar un 23,4% de cuota y 2.153.000 espectadores, convirtiéndose en el informativo más visto del día. Le siguieron Telediario 1 en La 1 con un 16,2% (1.483.000), Noticias Cuatro 1 con un 11,2% (745.000), Informativos Telecinco 15h con un 8,6% (792.000) y laSexta Noticias 14h con un 8% (633.000).

Por la tarde, Antena 3 volvió a liderar el entretenimiento diario de la mano de Pasapalabra, que encabeza la franja con un 16,9% de share y 1.602.000 seguidores, respaldado por la telenovela Sueños de Libertad (13,2% y 1.098.000) y por Y Ahora Sonsoles (10,3% y 734.000). La 1 mantuvo cifras sólidas con Aquí la Tierra (12,5% y 1.228.000), La Promesa (11,6% y 821.000), Directo al Grano (11,3% y 890.000), 'Malas lenguas' (10,4% y 847.000) y Valle Salvaje (10,2% y 698.000). Cuatro cosechó otro gran dato con Todo Es Mentira, que marcó su tercera mejor cuota de la temporada al firmar un 9% de share y 689.000 espectadores, superando con holgura a laSexta, donde Zapeando logró un 4,8% (409.000) y Más Vale Tarde un 4,6% (330.000). Telecinco continuó rezagada con Allá Tú (9,9% y 919.000), El Diario de Jorge (8% y 546.000), Rueda la Letra (7,7% y 558.000) y La Tarde Se Mueve (7,2% y 564.000). En La 2 destacó Saber y Ganar con un 4,7% y 416.000 seguidores.

En la franja de late night, el consumo decayó drásticamente en todas las cadenas. En Antena 3, Cuerpo de Élite reunió a 119.000 espectadores (6,3%), empatando en cuota con El Chiringuito en Cuatro, que sumó 240.000 seguidores (6,3%). En laSexta, la redifusión o tramo final de Cara al Show se quedó en un 2,5% y 58.000 espectadores, mientras que El Túnel registró en La 1 un 5,3% (147.000). La 2 cerró la madrugada con En Portada (1,5% y 75.000), Documentos TV (0,9% y 27.000) y el pase cinematográfico de La Controversia de Valladolid (0,9% y 16.000).

Al término de las 24 horas, Antena 3 conquistó el liderazgo diario con un 13,3% de cuota, seguida de La 1 con un 12,3%. Telecinco ocupó el tercer escalón con un 8,7%, aventajando por poco a Cuatro, que firmó un sobresaliente 8,1%. laSexta se conformó con un 6% y La 2 cerró con un 3,5%. En el acumulado mensual, La 1 mantiene la primera posición provisional con un 12,9% de share frente al 12,4% de Antena 3.