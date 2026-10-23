El masaje de Broncano a Pedro Sánchez arrasa con un 33.9% de audiencia

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al plató de La Revuelta se tradujo en una cifra récord para el espacio conducido por David Broncano. El programa de La 1 sedujo a la audiencia congregando a 4.387.000 espectadores, lo que supuso un vertiginoso 33,9% de cuota de pantalla, marcando de forma holgada su máximo registro de la temporada y dejando sin opciones a toda su competencia directa en el prime time.

Ante semejante despliegue en la cadena pública, los rivales habituales de la franja nocturna sufrieron el impacto. En Antena 3, El Hormiguero, que contaba con la visita del periodista deportivo Paco González, tuvo que conformarse con 1.539.000 seguidores y un 11,4% de share, muy lejos de sus promedios habituales. Por su parte, las ofertas de las cadenas secundarias trataron de resistir el envite: Cuatro anotó un notable 10,6% (1.427.000 espectadores) en el avance de Horizonte y subió hasta el 11,6% (949.000 espectadores) durante la emisión principal del programa presentado por Iker Jiménez.

En Telecinco, el tramo exprés de Supervivientes All Stars se quedó en un 6,9% (933.000) para escalar posteriormente al 14,4% con 908.000 fieles en su gala principal. En laSexta, El Intermedio cosechó un 4,2% (566.000) y Pesadilla en la Cocina firmó un modesto 2,8% (250.000). En La 2, las dos entregas de Cifras y Letras sumaron un 4,0% (512.000) y un 3,4% (472.000) respectivamente.

El Perro Andaluz se beneficia del efecto arrastre

El arrollador arrastre del formato de Broncano prolongó la racha positiva de La 1 durante el resto de la noche. El espacio posterior, El Perro Andaluz by Manu Sánchez, donde figuraban como invitadas Ada Colau y Leire Martínez, retuvo a 1.072.000 espectadores con un magnífico 19,1% de cuota de pantalla en pleno horario de máxima audiencia. En el prime time posterior de Antena 3, la ficción Las hijas de la criada registró un 9,5% (862.000 seguidores).

Ya en la franja del late night, la oferta pública mantuvo el pulso con la prolongación de El Perro Andaluz (195.000 espectadores y un 9,2%), mientras Telecinco destacó con Gran Madrid Show, que alcanzó el 9,5% (168.000 seguidores). En laSexta, las reemisiones de Pesadilla en la Cocina se quedaron en un 3,5% (121.000), en tanto que en Cuatro la emisión de Callejeros obtuvo un buen 8,0% (259.000 espectadores).

La jornada completa dejó también un panorama muy dinámico en el bloque informativo. Durante el mediodía, Antena 3 Noticias 1 retuvo el liderazgo de la sobremesa con un 23,5% y 2.083.000 espectadores, aunque experimentó un retroceso de 1,4 puntos frente al mismo día de la semana anterior. Por su parte, Informativos Telecinco 15:00 firmó la gran subida de la franja al crecer 1,4 puntos hasta marcar un 9,2% y 812.000 seguidores, su mejor dato en semanas. En La 1, el Telediario 1 mejoró medio punto para afianzarse en la segunda posición con un 16,1% (1.428.000). En laSexta, la edición de las 14:00 horas cosechó un 8,8% (673.000) y Noticias Cuatro 1 alcanzó un 9,5% (621.000).

El gran terremoto nocturno también impulsó con fuerza a los informativos de última hora. El Telediario 2 de La 1 dio un espectacular salto de 2,9 puntos hasta encaramarse al 17,4% de cuota y 2.016.000 espectadores, posicionándose como el informativo de la noche más visto. Rebasó así a Antena 3 Noticias 2, que cedió 1,1 puntos pero mantuvo un sólido 16,2% y 1.861.000 fieles. En laSexta, la edición de las 20:00 subió un punto entero hasta el 7,4% (647.000), mientras que Noticias Cuatro 2 se anotó un 5,9% (509.000) e Informativos Telecinco 21:00 registró un 8,2% (924.000).

Pasapalabra, líder de nuevo

Durante la sobremesa y la tarde, la igualdad fue la tónica dominante en la batalla por las audiencias. Antena 3 lideró holgadamente con la combinación de Sueños de libertad (15,0% y 1.233.000 espectadores) y el concurso Pasapalabra, que logró la cifra más alta de la tarde con un 17,2% y 1.580.000 seguidores, mientras que Y Ahora Sonsoles firmó un 9,6% (668.000). En La 1, la oferta se mantuvo competitiva gracias al empuje de Aquí la Tierra (14,1% y 1.374.000), el buen rendimiento de la serie La promesa (12,3% y 859.000), Directo al Grano (10,6% y 818.000), Valle Salvaje (10,5% y 701.000) y Malas Lenguas (10,8% y 898.000). En Telecinco, ¡Allá tú! rozó el doble dígito con un 10,3% (948.000), superando a El Diario de Jorge (8,4% y 562.000), Rueda la Letra (8,3% y 597.000) y La Tarde Se Mueve (7,6% y 586.000). En las cadenas secundarias, Cuatro destacó con Todo Es Mentira (8,3% y 624.000) y Lo Sabe, No Lo Sabe (7,7% y 549.000), en tanto que en laSexta Zapeando obtuvo un 5,6% (469.000) y Más Vale Tarde un 5,3% (369.000). En La 2, el histórico concurso Saber y Ganar volvió a destacar con un 5,7% (504.000).

La 1 sigue líder en información política

En la franja matinal, Antena 3 volvió a imponerse en el tramo de mediodía de la mano de La Ruleta de la Suerte, que alcanzó un arrollador 22,0% de share y 1.487.000 espectadores, secundada por Cocina Abierta de Karlos Arguiñano (16,0% y 714.000) y un Espejo Público que registró un 12,9% (324.000). Sin embargo, La 1 logró sobresalir en el arranque del día gracias al excelente rendimiento de La Hora de La 1, que lideró su tramo con un 19,6% (378.000), seguido por las entregas de Mañaneros 360, que cosecharon un 17,5% (527.000) y un 12,4% (934.000) respectivamente.

En laSexta, la mañana comenzó muy fuerte con Aruser@s, que anotó un 12,3% (272.000) tras el 11,3% de su tramo previo, cediendo el testigo a Al Rojo Vivo (7,3% y 253.000). En Telecinco, la entrevista a Santiago Abascal se situó en un 9,8% (227.000 espectadores), en una franja donde El Programa de AR firmó un 11,2% (258.000), La Mirada Crítica un 8,0% (134.000), El Tiempo Justo un 9,7% (317.000) y Vamos a Ver un 7,0% (465.000). Por su parte, Cuatro cerró una mañana muy sólida impulsada por En Boca de Todos (11,3% y 349.000) y su tramo previo de apertura (7,4% y 174.000).