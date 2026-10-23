Rosario Mohedano acorrala en directo a Jorge Javier Vázquez con la Operación Deluxe

La participación de Rosa Benito en Supervivientes All Stars 3 ha vuelto a colocar a su familia en el centro de la polémica televisiva. Durante su estancia en el reality de Telecinco, la concursante ha vuelto a pronunciarse sobre asuntos del pasado y sobre varios miembros del clan Mohedano, acaparando titulares tras hablar sin tapujos de Rocío Carrasco y Rocío Flores.

Las palabras de la colaboradora no solo han tenido repercusión en Honduras, sino también en el plató de Madrid. Su hija, Rosario Mohedano, encargada de defenderla semanalmente, se ha visto obligada a dar la cara y a responder en directo a las preguntas de Jorge Javier Vázquez tras la emisión de los vídeos de su madre.

Rosa Benito arremete contra Rocío Carrasco

Durante una de las conversaciones con sus compañeros de concurso, Rosa Benito se sinceró sobre el distanciamiento entre Rocío Carrasco y su hija, posicionándose claramente del lado de esta última y lanzando duras acusaciones contra su sobrina: "Esa niña, porque ha tenido a su padre y a su familia, porque era para haberse quitado de en medio. La madre me puso a mí verde. A todo el mundo. A mi hija, que era una hermana para ella. Qué tía más mala. El dinero, no. Lo que hace falta es tener muchas deudas y vender a tu familia para pagar una deuda que podía haber pagado", aseguró la concursante.

En esta misma línea, Benito añadió que "la vida es corta, a veces. Pero a veces es muy larga y las cosas se pagan aquí", reprochando a Rocío Carrasco la gestión de su vida personal y asegurando que a Rocío Flores "no la han dejado vivir su juventud en paz; le han hecho mucho daño y se lo ha hecho su madre". Asimismo, la exconcursante de realities afirmó con rotundidad que, de haber vivido Rocío Jurado, "eso no pasa".

Por otro lado, Rosa Benito sacó a la luz ciertos episodios del pasado familiar: "La primera portada que hizo cuando salió ella con el collarín, mi cuñada cogió la revista y ahora se pone a leer y leer un montón de páginas y no la nombró. Todo era el otro (Fidel). Por el otro había andado, por el otro se había levantado. No dijo: 'Pues mi madre ha estado conmigo todos los días, mi madre, qué bien se ha portado…'. No la nombró. No ha llorado nada la madre…".

Además, desveló que durante las vacaciones de los niños con su tía Gloria, la madre "tenía el teléfono apagado. Un mes. Ni llamaba, ni preguntaba", reflejando el supuesto sufrimiento de la recordada chipionera.

La incomodidad y el alegato de Rosario Mohedano

Tras ver las imágenes, Rosario Mohedano reconoció sentirse francamente incómoda por tener que abordar estos asuntos familiares en su papel de defensora. "No me esperaba que por venir a representar a mi madre en Supervivientes tuviese que afrontar estos momentos", admitió, explicando que siempre ha intentado mantenerse al margen para proteger su carrera musical y su día a día. "Necesito la televisión y los medios para seguir avanzando en la vida, y siento que estas cosas me restan muchísimo", lamentó.

Aun así, la artista quiso matizar su postura respecto a ambas partes. Por un lado, reiteró su cariño incondicional hacia Rocío Flores y aprovechó para denunciar el acoso mediático que ella misma sufrió en el pasado: "Yo sí que me he sentido maltratada públicamente durante 10 años y ha sido un machaque muy injusto, tenía 27-28 años, siempre dije que si me hubiese pasado con 18 me iba al faro de Chipiona y me tiraba de cabeza [...] Un maltrato público no se lo merece absolutamente nadie".

Sobre su prima Rocío Carrasco, Rosario explicó que siempre le unió una gran empatía al sufrir una situación similar de exposición, aunque matizó que el vínculo se rompió definitivamente en 2022 tras las emisiones de la docuserie: "A mi prima la he querido hasta que no he estado de acuerdo por una situación que la ha hecho partícipe a ella y ella ha sido la que me ha sacado de su vida".

Sobre la actitud de su madre, Rosario fue clara: "No me siento cómoda, para nada. A mí me hubiese gustado mucho que esto no hubiera salido y que solamente se hablase de Supervivientes [...] Cuando la vea, le daré muchísimos besos y muchísimos abrazos porque estoy muy orgullosa de mi madre, pero también le tiraré de las orejas porque se lo tengo que recriminar".

La intervención de Jorge Javier Vázquez

La tensión de la noche aumentó cuando Jorge Javier Vázquez reveló una confidencia en directo, explicando que la propia Rosario le había preguntado por el estado de Rocío Carrasco la noche anterior, coincidiendo que esta había cenado en su casa.

El presentador aprovechó para mostrar su apoyo público a Rocío Carrasco, confesando que el testimonio ofrecido en su serie documental le "abrió los ojos muchísimo" y reafirmando su amistad con ella. Para cerrar el debate, Rosario Mohedano zanjó la polémica asegurando que no le desea ningún mal a ninguno de los miembros de su familia, incluyendo tanto a Rocío Carrasco como a Rocío Flores, David Flores, Gloria Camila o Antonio David Flores, terminando con una pregunta demoledora que el presentador esquivó: "¿Operación Deluxe? Acuérdate de todas esas cosas".

La Operación Deluxe

La mención de Rosario Mohedano a la denominada Operación Deluxe en pleno directo no fue casual, ya que supuso uno de los episodios más oscuros y dolorosos de su relación con los medios y con la productora del programa.

Se trata de una macroinvestigación judicial iniciada en los tribunales españoles centrada en la presunta obtención ilegal de información privada, datos fiscales, médicos y personales de más de un centenar de famosos y rostros conocidos sin su consentimiento, supuestamente a través de filtraciones procedentes de bases de datos policiales.

Para Rosario Mohedano, este proceso judicial simbolizó el culmen de años de lo que ella y su entorno calificaron como un machaque mediático constante y sistemático. La cantante denunció en repetidas ocasiones haber sido víctima de una campaña de persecución personal y profesional por parte de espacios de La Fábrica de la Tele y Telecinco, sufriendo un grave perjuicio en su carrera musical, su estabilidad emocional y su imagen pública durante una década. Su recordado recado a Jorge Javier en plató sirvió para poner sobre la mesa los abusos del pasado que la cadena y sus rostros más visibles habrían intentado silenciar o minimizar.