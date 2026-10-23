Una ola se lleva a un reportero de la ETB en pleno directo

La llegada de la borrasca Austen ha puesto a toda la costa del norte peninsular en alerta naranja debido a condiciones meteorológicas adversas. Los fenómenos costeros y el oleaje están complicando el día a día, con olas que pueden superar los 7 a 8 metros de altura en zonas expuestas de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Rachas fuertes en todo el litoral que en algunos puntos pueden alcanzar entre 70 y 90 km/h.

Precisamente, un reportero de la ETB estaba informando en directo sobre esta situación, pidiendo precaución a la población. Lo hacía desde un paseo marítimo mientras la cámara captaba como cada vez el oleaje se hacía más fuerte.

De repente, una de las olas alcanzó al periodista de la televisión vasca. Las imágenes captan el golpe del agua y el brusco movimiento de la cámara. La conexión se interrumpió inmediatamente y dejó al conductor del programa Euskadi Quédate, literalmente, con la boca abierta.

Ante lo insólito de la situación, el presentador solo pudo articular unas cuantas palabras: "Bueno, esperemos que nuestros compañeros Sergio y Raquel estén bien".