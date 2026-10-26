Juan del Val ajusta cuentas con Pedro Sánchez tras su sonado lapsus en TVE

Fue uno de los momentos más comentados de la visita de Pedro Sánchez al programa de La Revuelta el pasado jueves. Durante su entrevista masaje con David Broncano en RTVE, el presidente del Gobierno hizo una referencia a Juan del Val —al que llamó erróneamente "Julio Valls"—, desatando las risas del público y una posterior cadena de reacciones que ha tenido su continuidad este fin de semana en televisión y redes sociales.

Todo comenzó cuando Broncano le preguntó al líder del Ejecutivo si estaría dispuesto a acudir también a El Hormiguero, uno de los espacios televisivos de entretenimiento más críticos con su gestión y la del Gobierno de coalición. Pedro Sánchez respondió que "no le importaría" visitar el formato de Antena 3 y, a raíz de esa cuestión, aprovechó para relatar una anécdota de su última visita al programa de Pablo Motos, ocurrida hace ya tres años.

Así lo explicó el presidente del Gobierno: "Pablo Motos me llevó al programa y me dijo: 'Tú vas diciendo que en este programa hay solo gente de derechas y yo quiero demostrarte que en las tertulias que hacemos nosotros aquí en El Hormiguero hay gente de izquierdas también'. Y entonces me pone de ejemplo a Rubén Amón y al Valls este… ¿Julio Valls?", dijo con desdén. David Broncano y el colaborador Grison corrigieron al presidente, recordándole que el tertuliano en cuestión se llamaba Juan del Val. Sin corregir sus palabras, el presidente remató la anécdota entre risas: "Claro, y yo digo: '¿Esto es una broma?'".

La primera réplica del escritor no se hizo esperar y llegó a través de su perfil oficial de Instagram. Tirando de ironía ante el lapsus de Sánchez, Juan del Val escribió: "No se acuerda del nombre. Claro, Pedro. ¡Claro!". Unas palabras que acompañó con una carcajada en mayúsculas y un elocuente reproche final: "Pues así con todo".

Sin embargo, el verdadero cara a cara mediático se materializó dos días después en el plató de La Roca, el magacín de los domingos de La Sexta presentado por su esposa, Nuria Roca. Nada más arrancar el espacio y como parte de la habitual presentación de sus colaboradores, la presentadora tiró de humor y retranca al anunciar: "Berni Barrachina, Nacho García, Cristina y este… Julio Valls", aunque rectificó al segundo con un "Juan del Val, perdón, Juan del Val".

En ese momento, el plató se convirtió en una fiesta de bromas a costa del incidente, con compañeros preguntando "¿Pero no era Joaquín?" y con la propia conductora del formato espetándole un "¡Cámbiate el nombre ya, Juan de verdad!". Tratando de quitarle hierro al asunto con un toque de fina ironía, el escritor intentó justificar al jefe del Ejecutivo señalando: "¿Qué pasa? Fue un error, se equivocó".

A lo que Nuria Roca replicó con rapidez asegurando: "Yo también me acabo de equivocar ahora", abriendo un divertido intercambio en el que el escritor le cuestionaba: "¿Tú no te equivocas nunca en un nombre?". Entre risas, la presentadora reconoció: "¿Yo? Vamos, todo el rato" y recordó que "me habéis hecho hasta vídeos equivocándome". Con una sutil defensa hacia su marido, pero sin perder la oportunidad de matizar la diferencia, Nuria Roca remató el momento sentenciando: "Lo que pasa es que tú te equivoques… te equivocas de verdad".