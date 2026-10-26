Tijeretazos, tangas y una propuesta para ampliar la familia: así fue la gala extrema de Supervivientes All Stars

La última gala de Supervivientes All Stars se recordará como una de las más extremas y estrafalarias de la edición. La mítica "Mesa de las Tentaciones" puso a prueba la vanidad y la resistencia de los concursantes a cambio de comida y regalos emocionales, dejando unas transformaciones físicas insólitas en Cayos Cochinos.

La desesperación por el hambre y el deseo de contactar con sus familiares llevaron a los supervivientes a aceptar sacrificios estéticos drásticos en directo, bajo la improvisada tijera de Rosa Benito.

Asraf Beno se quedó sin barba. En un intercambio vertiginoso por dos kebabs gigantes, un mensaje de su hijo y una llamada con Isa Pantoja, Asraf consintió depilarse el pecho a la cera, afeitarse por completo su característica barba y cortarse el pelo luciendo una llamativa cresta por una conversación con su hijo y un bol de chucherías para el día siguiente. En medio de la emoción, no pudo evitar lanzar una pregunta que dejó en shock a Isa Pantoja: "¿Quieres tener otro bebé conmigo?"...

Y a cambio de una parrillada argentina que podía disfrutar con solo unos cocos y laurel como vestimenta y un vídeo de su hija, Ivana Icardi accedió a cortarse 25 centímetros de melena y teñirse completamente de negro, diciendo adios a su característica melena rubia. Lo hizo maldiciendo a Rosa Benito, responsable de los trasquilones. No será hasta el martes, en 'Tierra de Nadie' cuando podamos ver cómo quedó.

Asimismo,Víctor Janeiro aceptó raparse las cejas y vestir un taparrabos por una cena completa por dos platos de espaguetis. También se puso una montera de torero y un "turbopacket" para poder ver un vídeo de sus hijos. Finalmente, Omar Sánchez aceptó un corte de pelo asimétrico y la penitencia de lucir un tanga en la playa, a cambio de una lasaña, unos calamares, y una depilación parcial. El canario acabó aceptando también cortarse la mitad de la melena a cambio de un vídeo de su abuela.

Yola Berrocal, frente a una enorme tarta de chocolate y la promesa de escuchar la voz de su hermano en directo, rompió a llorar angustiada antes de aceptar raparse la cabeza por el "nido" de insectos que le había salido en el pelo. Eligió una ración de chorizo, la tarta completa y una charla en directo con su familia, y se rapó. Rosa Benito comenzó el tijeretazo en la gala, dejando la conclusión del rapado definitivo para la emisión del próximo martes. Además, aceptó renunciar a su saco personal hasta el final del concurso.

En el plató de Telecinco, Jorge Javier Vázquez recibió a Damián Quintero, el último expulsado definitivo tras su duelo en la palapa frente a Víctor Janeiro. El subcampeón olímpico reconoció que esta segunda experiencia en Honduras ha sido sensiblemente más dura que la primera y no dudó en dar sus impresiones sobre la convivencia, señalando a Arkano e Ivana como los concursantes "menos merecedores" de continuar en la aventura.