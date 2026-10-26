Un periodista de laSexta sufre un ataque de ansiedad en directo y emite un comunicado

El periodista Rafa Rodrigo sufrió un ataque de ansiedad en directo durante su intervención en el programa La Roca, emitido este pasado sábado 24 de octubre en laSexta y conducido por Nuria Roca. El colaborador había acudido al plató para aportar datos sobre el encarecimiento de la vivienda cuando un fallo técnico alteró el desarrollo previsto y desató un bloqueo mental. Intentando justificar la situación ante las cámaras, el comunicador señaló: "Me estoy quedando sin voz. Son muchos datos", momento en el que la presentadora intervino para auxiliarle y continuar con la información.

Una hora después, Rodrigo regresó al espacio televisivo para actualizar las novedades acerca de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. Con la voz entrecortada, volvió a tener dificultades para avanzar en el guion y precisó nuevamente el apoyo de la conductora del programa.

El periodista Rafa Rodrigo

Una vez finalizada la emisión, el periodista compartió un vídeo en su perfil de Instagram para explicar los hechos y tranquilizar a la audiencia. "Hoy me ha dado un ataque de ansiedad en directo trabajando. Al final creo que si no visibilizamos lo que nos ocurre difícilmente podemos transitar por ello", expresó al inicio de su testimonio. Según relató, el detonante fue un "fallo técnico" que desencadenó una espiral de pensamientos negativos: "Ha habido un pequeño fallo y yo me he dispersado. Me he bloqueado porque no controlaba la situación. Me empezaba a quebrar la voz y casi no pude terminar".

El colaborador detalló que, tras la primera conexión, su mente comenzó "a boicotearle" con pensamientos autocríticos: "El problema ha sido que mi cabeza ha empezado a fallarme y a mandarme mensajes como 'no eres válido, no sirves para trabajar en esto, te vas a quedar en blanco, te vas a bloquear, vas a hacer el ridículo, estás en directo y te está viendo muchísima gente ahora mismo'". Esta presión se materializó de forma física en su segunda intervención: "En la siguiente conexión iba todo bien hasta que todos esos pensamientos han salido en pleno directo. Mi voz se ha empezado a quebrar. He intentado hacer frases más cortas para salir del paso, pero el pecho se me ha empezado a cerrar y notaba muchísima presión. No veía el momento de acabar, me ahogaba. ¡He sentido lo que era tener un ataque de ansiedad en directo!".

Al concluir las emisiones, el periodista rompió a llorar y reconoció haberse sentido "muy abajo", aunque destacó el respaldo incondicional recibido por parte del equipo del programa: "Han venido a escribirme, a apoyarme, a decirme que no pasaba nada, que era un fallo, que era una chorrada… pero ahí estaba la exigencia". Rodrigo achacó lo sucedido a su carácter perfeccionista y a la necesidad de control: "Me pasa desde hace mucho tiempo, porque soy muy exigente, muy perfeccionista. Me boicoteo a mí mismo cuando las cosas no salen como yo he controlado, maldito control. Y cuando he llegado a una situación como esta, límite, en pleno directo, con la adrenalina por aquí, con un fallo previo, con algo que yo no podía gestionar en ese momento pues… me he venido abajo".

Hoy me ha dado un ataque de ansiedad en directo y al final he decidido compartir lo que he sentido. Gracias a mis compañeros maravillosos del programa ❤️‍🩹 pic.twitter.com/keBzcZiOw8 — Rafa Rodrigo (@RafaRodrigoZ) October 24, 2026

Con una actitud optimista de cara al futuro, el colaborador aseguró que la próxima semana la situación mejorará y concluyó con un mensaje de normalización sobre la salud mental en el ámbito laboral: "Hay veces que aunque lleves toda la vida trabajando, yo llevo 16 años en cine y en radio, pues puede haber algo que te bloquee, la cabeza empieza a dar vueltas, empieza a maquinar y hace que tengas un momento como el que yo he tenido. No pasa nada, de todo se sale y al miedo se le vence enfrentándoselo".