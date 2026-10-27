Así moderaría un debate electoral Silvia Intxaurrondo

La emisión de este martes de Es la Hora de la 1 ha servido para ejemplificar a la perfección cómo sería un debate electoral moderado por Silvia Intxaurrondo, quien presume de pluralidad mientras encabeza el sesgo ideológico instalado en TVE desde la llegada al poder de Pedro Sánchez.

Durante la tertulia, la periodista lanzó varias preguntas dirigidas a los votantes del Partido Popular que no pasaron desapercibidas para la audiencia: "¿A quién votan los votantes del Partido Popular que no quieren juntarse con homófobos, con machistas y con racistas?", preguntó la presentadora 'plural', mientras acusaba sin contemplaciones al partido de Santiago Abascal, Vox.

"Estos votantes del Partido Popular, ¿a quién les va a decir el Partido Popular que voten? Porque, para mí, esta es la pregunta —sencillísima, eh—: votantes del Partido Popular que no quieren juntarse ni con homófobos, ni con machistas, ni con racistas, ¿a quién votan, estos votantes?", insistió.

Con este tipo de intervenciones queda al descubierto cómo se plantearía un hipotético debate electoral bajo su batuta: un ejercicio orientado a condicionar el debate público en favor de los intereses narrativos del Gobierno.

Las palabras de la conductora reflejan el clima de polarización que impregna la programación de RTVE desde bien entrada la mañana. El uso de este tipo de planteamientos en un medio sufragado con fondos públicos pone de manifiesto la falta de neutralidad con la que se aborda la actualidad política y social, centrada en generar miedo a un posible Gobierno futuro de la derecha.

De este modo, la cadena se aleja de los estándares de pluralidad exigidos a una televisión pública que debería representar a todos los ciudadanos, permitiendo que una de sus principales caras visibles dirija tales calificativos hacia un partido político. Situación que se repite en programas como Mañaneros o Malas Lenguas.

Lejos de mantener la equidistancia institucional presupuesta a la moderadora de un medio público, el enfoque adoptado evidencia una deriva en la que los límites entre la información rigurosa y el posicionamiento ideológico tienden a difuminarse peligrosamente.