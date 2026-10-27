Broncano se pliega ante Sánchez y cuenta lo que ocurrió tras terminar su entrevista

La Revuelta regresó este lunes al access prime time de TVE después de la emisión del pasado jueves en la que la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró un incontestable 33,9% de cuota de pantalla y reunió a más de 4,3 millones de espectadores, convirtiéndose en la emisión más vista en la historia del espacio presentado por David Broncano. El cómico ha aprovechado la entrega de este lunes para plegarse ante el mandatario, agradecer el apoyo masivo del público y revelar los detalles e interioridades de lo que ocurrió detrás de las cámaras durante esa vertiginosa jornada.

El ambiente festivo por el récord histórico estuvo aderezado por las habituales pullas del equipo. Al celebrar la impresionante cifra de audiencia junto a sus colaboradores, Grison no tardó en bromear sobre el futuro del formato ante un eventual cambio en el Ejecutivo central: "Esto es como la gente que se va a morir, que un poquito antes tiene un momento de lucidez", comentó con su habitual tono ácido.

Sin embargo, uno de los secretos mejor guardados detrás del éxito del programa del jueves se vivió en sus minutos finales con la irrupción en plató de Candela Peña. La actriz se convirtió en la tercera protagonista indiscutible del encuentro, empujando la curva de audiencia hasta cerca del 50% en el tramo final de la entrevista. En un tramo lleno de desfachatez, la colaboradora llamó al presidente "la Peter, la Pedra y marica", le preguntó directamente si iba a terapia y recriminó tanto a Sánchez como a Broncano haber hablado "muy poco de señoras".

Dado que en aquel momento no le dio tiempo a desplegar todo su discurso, el propio Broncano le emplazó sobre la marcha a regresar al plató: "El lunes vuelves y lo cuentas". Y así fue. Este lunes, la actriz regresó al escenario aún en shock por la magnitud del fenómeno que supuso su aparición. Peña confesó cómo se sintió al terminar la grabación de la famosa entrevista: "Después de grabar iba por la calle pensando que vaya mojonería había hecho. Me fui a dormir pronto y al día siguiente ¡madre mía! Me vibraba el móvil a cascoporro", relató sobre el alud de mensajes que inundó su teléfono tras la emisión.

A raíz de la repercusión de la visita presidencial, la actriz solicitó formalmente a Broncano que la llame para intervenir en las próximas citas políticas que acoja el espacio y lanzó un deseo muy particular para los próximos invitados: "Daría mi vida por que viniera la Santi", confesó en referencia al líder de Vox, Santiago Abascal.

Tras el hito de Pedro Sánchez, La Revuelta mantiene pisado el acelerador político. Broncano ha anunciado la presencia de Gabriel Rufián, representante de ERC, e Irene Montero, candidata de Podemos. Aunque inicialmente el presentador avanzó que la visita de ambos políticos tendría lugar el miércoles 28 de octubre, la cadena ha rectificado posteriormente para confirmar que la entrevista se adelantará a hoy martes 27 de octubre "por necesidades de agenda".

Rufián y Montero se suman así a la lista de líderes que aceptan el reto de acudir al programa de TVE, en la que también figura Ada Colau, candidata del Frente Amplio. Por contra, según han revelado desde la producción del espacio, el equipo continúa a la espera de respuesta por parte de los máximos dirigentes del Partido Popular y de Vox, cuyos líderes se perfilan como los principales nombres que faltan por confirmar en la lista de invitados políticos de la temporada.