Cuernos, gritos y un espontáneo con pocas luces: la hoguera del colapso

Noche de hoguera de confrontación, con todo lo que eso lleva consigo. Miguel ya no pudo más y trató de salir de la isla con dignidad, un problema complejo siendo novio de Mara, la catedrática que menos tiempo ha tardado en serle infiel a su novio en la historia del programa. Es todo un récord que la equipara con Claudia, de la temporada 9, que se acostó con dos solteros, y con el lamentable Rubén, de la presente edición, al que ya solo le falta liarse con Sandra Barneda.

Mara tuvo que pasar el trago de ver junto a su novio las imágenes en las que yacía con Juanpi, su expareja, a la que había corneado también convenientemente, no por maldad, sino porque ella es así. La bella alicantina pasó un trago amargo viendo imágenes que hasta a ella sorprendieron por su crudeza y escuchando los reproches de su todavía novio, despechado por la actitud de la ingrata. Miguel lloró mucho ayer. El novio de Mara es un pajarillo herido que pía con desesperación ante el nido vacío. No nos extrañará que, nada más volver de República Dominicana, hayan retomado su relación a despecho de Juanpi, que tendrá que apuntar una nueva cornada en su agenda de percances afectivos.

Hay muchas razones para ponerse del lado del bueno de Miguel, pero nosotros seguimos siendo muy partidarios de Mara. A estos efectos, somos maristas. Porque a La Isla de las Tentaciones no se va a debatir sobre los límites de la lealtad ni a profundizar en la salud psicoafectiva mediante exploraciones relacionales. Ahí se va a poner unos cuernos bien hermosos y luego ya iremos a la hoguera final, a ver si el tema se puede arreglar. Desde ese punto de vista, el único que nos interesa, Mara es lo mejor que nos podía pasar.

La parte ridícula del programa la cubrió, cómo no, el gran Juanpi, el lápiz menos afilado del estuche, la bombilla que menos alumbra en el escaparate y el cuchillo menos afilado del cajón. Su mente es un libro en blanco, señal de que al chaval no le sube el agua al piso de arriba, por eso apareció haciendo bromas ridículas en mitad de la hoguera de Mara y Miguel, cuando los dolientes rumiaban el profundo dolor que estaban sintiendo.

Miguel se fue solo y Mara también. En el caso de ella, porque Juanpi le devolvió la afrenta de la temporada en que se dio la circunstancia contraria, que si no se habría largado en brazos del gaditano. Ella sabrá. Y nosotros lo sabremos también, que para eso están los programas de La Isla tres meses después, tan jugosos como la edición original.

Miguel y Mara

Antes de esa hoguera dramática vimos a Kico hundirse en su particular viacrucis, tras ver a Paula retozar modosita con el soltero de su elección, Fran. Nunca pensamos que Kico se iba a comportar como un novio discreto que sufre con los devaneos de su amor. De hecho, esperábamos que fuera una especie de Rubén bien encarado, una posibilidad que nos permitía esperar grandes emociones. Pero el tipo es noble y se está temiendo que también va a tener problemas para entrar en espacios reducidos cuando vuelva a la madre patria.

Paula es abogada y Fran tiene 21 años y ninguna ocupación conocida, una combinación que no augura un camino de éxitos compartidos. Lo dijo Kico y le damos la razón. Pero en La Isla pasan cosas chulísimas, que decía la otra, y no es descartable que ella decida cambiar de novio y tirar por la calle de en medio.

¿Y Rubén? Pues haciendo tríos en la cama para redondear su actuación. Esa hoguera final con Gema va a ser gloriosa, sobre todo si ella sucumbe a los encantos de Javi y le ponen a Rubén el par de cuernos que el valenciano está pidiendo a gritos desde que arrancó la presente edición.