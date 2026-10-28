Ana Rosa, estupefacta por la ineptitud de Puente: "Iryo se ha enterado por nosotros. Esto se derrumba"

La trágica colisión ferroviaria ocurrida en la mañana de este miércoles en la localidad toledana de Urda, que ha implicado a un tren de alta velocidad de Renfe y a un convoy de la compañía Iryo, ha desatado una profunda conmoción social e institucional. El accidente, registrado en plena línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, ha provocado momentos de extrema tensión en los platós de televisión, donde la falta de información oficial en los primeros instantes del suceso ha indignado abiertamente a los profesionales de la comunicación.

Durante la emisión en directo de su magacín matinal en Telecinco, Ana Rosa Quintana ha mostrado su absoluta repulsa e indignación ante la nefasta gestión de la crisis y la absoluta descoordinación del Gobierno y del ministro Óscar Puente. Con dureza y visiblemente afectada, la periodista destapaba la precariedad con la que se estaba manejando la comunicación del siniestro: "Hemos llamado a Iryo y se ha enterado por nosotros", espetaba en plató, evidenciando el desconcierto generalizado y el vacío de respuestas institucionales ante una catástrofe de esta magnitud.

Ana Rosa, tras el accidente ferroviario en Urda: "Iryo se ha enterado por nosotros. Esto se está derrumbando" 🔵 #ElProgramaDeAnaRosa, de lunes a viernes a las 9:00, en #Telecinco y #MediasetInfinity pic.twitter.com/x3uVAYADes — Telecinco (@telecincoes) October 28, 2026

El programa, que conectaba con la última hora informativa en torno a las nueve de la mañana —coincidiendo prácticamente con el momento en el que se produjo el choque por alcance a alta velocidad entre ambas unidades—, ha puesto el foco en la degradación de los servicios públicos esenciales del país. Ante el goteo incesante de datos trágicos, la presentadora no ha dudado en calificar la situación actual con extrema crudeza: "De verdad, es que esto se está derrumbando", sentenciaba, añadiendo que "es insoportable".

En este sentido, la mesa de debate ha cargado duramente contra la deriva institucional y la priorización de la comunicación digital de Óscar Puente frente a la eficacia en la gestión ordinaria y de emergencias. "La gestión de los servicios públicos es lamentable. Tenemos un ministro que en lugar de gestionar se dedica a hacer tuits", denunciaban desde el plató en referencia al papel del titular de Transportes ante la crisis.