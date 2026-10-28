Histórico 'Supervivientes': Yola Berrocal se rapa al cero y Rosa Benito anuncia que deja la televisión

Después de 40 días en Honduras, la séptima entrega de Supervivientes All Stars 3: Tierra de Nadie dejó la noche del martes una imagen que se recordará en el formato. Yola Berrocal se convirtió en la primera mujer de Supervivientes en raparse al cero.

El rapado de su cabello había quedado pendiente del pasado domingo. Yola llevaba semanas con un enredo en la cabeza que ya parecía una "corteza terrestre". Tras arrasar con la Mesa de las Tentaciones, se sentó en "la peluquería de Rosa", y fue su compañera Rosa Benito quien acabó con la maraña. Rosa le cortó esa parte a cambio de dos trozos de tarta, chucherías y una conversación con su hermano. Después, Yola aceptó raparse al cero y dedicó el momento a sus padres y a su sobrina, fallecida en 2017.

Con la cabeza ya rapada, Yola se mostró liberada. "Prefiero que me digan que soy guapa por dentro. A estas alturas me da igual que se vean pellejos, que se me caiga el culo... Es lo que hay", expresó muy emocionada.

"He decidido raparme al cero, y la verdad que me siento como más fuerte, no sé, increíble. Porque he venido aquí para ser más valiente, tener más fortaleza, y yo creo que al final esto me hace serlo. He querido para demostrar que al final el pelo es pelo y es muy importante, lo más importante es el interior. Yo siempre estaba con el pelo largo y digo, pero si es que no pasa nada. Que puedes llegar a ser feliz con el pelo que tengas. Yo me siento superfeliz con más aprendizaje, más fortaleza, más valentía. Me siento imparable".

Rosa Benito: pelo rosa y adiós a la tele

Rosa Benito fue la segunda en pasar por la Mesa de las Tentaciones. Se cortó 10 centímetros de pelo, que nunca se había cortado, por un cocido madrileño. Por una tarta de queso y una charla con su hija Chayo, se cortó 15 más. Aceptó además teñirse de rosa para ver un vídeo de sus nietos.

El momento más comentado llegó después. Jorge Javier Vázquez se quedó sorprendido en plató con la despedida televisiva de Rosa. Ella, emocionada tras hablar con su hija, dijo que había llegado el momento de decir adiós a la televisión y que lo llevaba pensando muchas noches y días. "Me gustaría ya retirarme. Creo que me lo merezco ya. Si estoy aquí es por una lucha también que tengo. Estoy viviendo esta experiencia preciosa pero hay gente muy joven y con muchas ganas y creo que ya ha llegado mi hora". Unas declaraciones que hicieron llorar a su hija Rosario Mohedano, presente en el plató.

Chiqui y Arkano también pagan su precio

Chiqui temía perder sus trenzas y rompió a llorar. María Lamela le ofreció una hamburguesa gigante con patatas y un pollo por cortarse y aceptó. También accedió a ponerse un conjunto de danza del vientre y cortarse todas las trenzas a cambio de una videollamada con sus hijas.

Arkano cerró el trato completo. Se cortó el pelo en forma de "contracresta" por otra hamburguesa gigante con patatas, y se quitó la mitad de la barba para lograr un flan gigante. Lamela agradeció a los concursantes que hubieran aceptado todas las penitencias del programa.

Nominaciones: Asraf se salva

La ceremonia de salvación enfrentaba a tres nominados. Arkano, Asraf Beno y Omar Sánchez mostraron sus porcentajes ciegos, con un 52,4 %, un 35,7 % y un 11,9 %. Omar fue el primero en recibir el líquido negro y seguir nominado, y después lo recibió Arkano. Asraf se salvó una semana más; por tanto, la expulsión de este jueves queda entre Omar y Arkano.