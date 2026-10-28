Montero machaca a Iglesias delante de Broncano: "Es mucho más difícil encontrar un tío que te coma bien el coño"

Irene Montero, exministra de Igualdad y candidata de Podemos, protagonizó en La Revuelta, el programa de TVE presentado por David Broncano, la recurrente conversación sobre sexo con un marcado carácter obsceno. Durante la conversación, cuestionó la puntuación que el presentador asigna al sexo oral y defendió que la práctica debía recibir una valoración superior.

Todo comenzó cuando Broncano explicó la puntuación que su escala atribuye a distintas prácticas sexuales. El presentador indicó que el petting suma 0,6 puntos y la masturbación, 0,5. Al abordar el sexo oral, Montero propuso elevar su valoración hasta 1,5 puntos.

Para justificarlo, recurrió a la dificultad de encontrar a un hombre que practique satisfactoriamente sexo oral a una mujer: "Es mucho más difícil encontrar un tío que te coma bien el coño", afirmó la pareja del Pablo Iglesias.

A continuación, cuestionó la escala definida por el programa: "Hay que revisarla un poquito". Broncano le preguntó si había percibido esa dificultad y Montero insistió en que "cuesta, cuesta" y especificó: "Hacerlo bien…".

Comparación con las lesbianas

En el intercambio intervino Gabriel Rufián, candidato de ERC, que también participaba en el programa. Cuando Irene Montero insistió en que a los hombres les cuesta realizar esa práctica, Rufián apuntó: "Nos cuesta".

La exministra no dudó: "En eso las bolleras os llevan mucha ventaja". Después vinculó esa diferencia con la forma de entender las relaciones sexuales y defendió que las mujeres lesbianas no necesitan definir el sexo únicamente a partir de la penetración. Broncano señaló entonces: "Aquí marcas una pequeña brecha de género, intuyo", al asignar 1,5 puntos al sexo oral "en caso de comer coño", frente a los 0,6 puntos que mencionó para la práctica equivalente con un hombre.

Irene Montero: "Es muy difícil encontrar a un tío que te coma bien el coño" Ahora imagina a Abascal comentando en TV que las tías no le comen bien la polla

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Irene Montero justificó la diferencia con una apelación a la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. "Por justicia histórica. Hay que reparar", declaró. Broncano continuó la conversación disculpándose por el tono brusco de sus palabras: "Históricamente se ha comido mucho menos coño que polla". La dirigente de Podemos respaldó esa afirmación con un definitivo "es así".