Nacho Abad rompe a llorar en directo al desvelar un mensaje de su hijo tras la tragedia de Urda

Hay días en los que la televisión deja de ser televisión y los platós se convierten en el reflejo directo del dolor de todo un país. Este miércoles ha sido una de esas jornadas límite para los medios de comunicación tras el devastador accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), provocado por la colisión entre un tren de Alta Velocidad y un convoy de Iryo. Tras horas de intensa y dolorosa cobertura desde el programa En boca de todos (Cuatro), el presentador Nacho Abad no ha podido seguir conteniendo las lágrimas al final de la emisión, en un desenlace que ha dejado al descubierto la tremenda carga emocional soportada por todo el equipo.

Durante toda la mañana, por el plató y las líneas telefónicas se han sucedido familiares de personas desaparecidas que han podido reportar sus casos en busca de auxilio, testimonios desgarradores de heridos y llamadas desesperadas de hijos buscando a sus padres. Un goteo incesante de crudeza que ha removido los sentimientos de todos los espectadores en España, calando hondo también en el conductor del espacio.

El desgaste acumulado durante horas de directo bajo una presión extrema terminó por quebrar al presentador prácticamente al cierre de la emisión. En ese instante exacto, las pantallas de control confirmaban la peor de las noticias: la cifra oficial de fallecidos ascendía ya a 64 personas.

A esta devastadora actualización de víctimas mortales se sumó un impacto íntimo y personal que terminó por romper por completo a Abad. Visiblemente afectado, con la mirada baja, llevándose las manos al rostro y totalmente "bloqueadísimo", el periodista compartió con la audiencia el mensaje de advertencia que acababa de recibir de su propio hijo, incapaz de evitar el llanto: "Mi hijo me ha dicho: 'Por favor, papá, este fin de semana no vayas a Marbella en tren'", relataba emocionado.

Nacho Abad ha acabado el programa llorando. pic.twitter.com/mziPWOlF0O — FinoFilipino (@FinoFilipino) October 28, 2026

El infierno en las vías: los testimonios de los supervivientes

El programa, que obligó a reestructurar la parrilla televisiva habitual de las cadenas, recogió la crudeza de lo vivido a través de quienes sufrieron el siniestro en primera persona. Iñaki, pasajero de uno de los vagones que descarriló del tren Iryo, relató su experiencia con crudeza: "Es una suerte estar vivo". La imagen de su rostro y las manchas de sangre visibles en su camisa, sumadas a sus palabras, dibujaban con fidelidad lo que cualquier testigo del accidente experimentó en las vías toledanas.

En la misma línea, el arquitecto Joaquín Torres, que viajaba en el quinto vagón del AVE accidentado, contó el infierno vivido al quedar atrapado a oscuras tras el impacto: "Tenía mucho frío", recordaba sobre cómo logró agarrar la mano de una mujer en su mismo coche que, tristemente, falleció en el acto, llegando a relatar conmocionado: "Se me ha muerto una mujer en los brazos".

La tragedia adquirió también nombres propios y rostros conocidos. Nicolás, amigo de María Giménez, intervino en directo con Nacho Abad para reportar la desaparición de su amiga, quien viajaba en el vagón 8 del AVE. Del mismo modo, durante la emisión se hizo eco de la desaparición de la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, incrementando la inquietud sobre el alcance real del siniestro.

La desesperación por el devenir de los acontecimientos se hizo evidente en el estudio, donde Abad se vio forzado a frenar la retransmisión en diversas ocasiones para recuperar el aliento. En el ambiente flotaba la constante urgencia de los equipos de auxilio, en una carrera contra el reloj por hallar con vida a los pasajeros aún prisioneros en el amasijo metálico del tren. La emisión llegó a su fin dejando patente que, ante catástrofes de tal magnitud, el rigor profesional cede paso a la más pura empatía humana.