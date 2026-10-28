Cambios urgentes y cancelaciones en TV: Broncano, Motos y Jorge Javier caen de la parrilla por el drama en Urda

La televisión en España ha vivido este miércoles una jornada inédita de reestructuración en su parrilla. El trágico accidente ferroviario ocurrido entre Urda y Los Yébenes (Toledo) —causado por el choque frontal de dos trenes que ha dejado un sobrecogedor balance de decenas de víctimas mortales y más de un centenar de heridos— ha obligado a las principales cadenas de televisión a levantar prácticamente de forma íntegra su emisión habitual.

Televisión Española, Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) y Mediaset España (Telecinco y Cuatro) han suspendido sus ficciones diarias, concursos e informativos habituales para volcarse en la cobertura en directo desde la zona cero del siniestro, desplegando a sus rostros más destacados y encadenando ediciones especiales de sus servicios informativos y espacios de actualidad.

RTVE elimina sus series

La Corporación pública ha modificado drásticamente tanto la franja de daytime como el prime time de La 1. Desde primera hora de la mañana, Mañaneros 360 arrancó más tarde de lo habitual (11:15 h) tras ampliarse La Hora de La 1 y emitir avances informativos, mientras que en el tramo previo al almuerzo se dio el relevo a un Especial Informativo en lugar de la segunda parte del formato conducido por Jesús Cintora.

En la franja de tarde, la cadena ha decidido levantar de forma completa sus series estelares diarias (Valle Salvaje y La Promesa), así como los magacines Malas Lenguas y Aquí la Tierra. La sobremesa arrancó con el Telediario 1 con Alejandra Herranz, alargando su emisión hasta las 16:00 horas, momento en el que conectó con una edición especial de Directo al Grano conducida por Marta Flich y Martín Barreiro hasta las 18:30 horas.

El plato fuerte de la cobertura nocturna corre a cargo de los Servicios Informativos de RTVE. La emisión se canaliza mediante un Especial Informativo que enlaza con el Telediario 2. La periodista Pepa Bueno comanda la retransmisión desde los estudios centrales, mientras que Xabier Fortes se ha desplazado hasta el epicentro del accidente en Toledo.

Esta cobertura continua ha implicado también la cancelación estelar de la noche: La Revuelta de David Broncano y el concurso El Túnel de Jesús Vázquez han quedado fuera de la parrilla. Desde las redes sociales del programa de Broncano se emitió un comunicado oficial cediendo su espacio a la información: "Hoy Televisión Española emitirá un especial informativo con motivo del accidente de tren en Toledo, por lo que se suspende la emisión del programa de hoy miércoles. Mandamos mucha fuerza a todas las víctimas y gente afectada, y nuestro cariño y apoyo para las familias y seres queridos".

14:55 h – Telediario 1 (Edición ampliada)

– Telediario 1 (Edición ampliada) 16:00 h – Directo al grano (Edición especial)

– Directo al grano (Edición especial) 18:30 h – Especial Informativo

– Especial Informativo 20:55 h – Telediario 2 (Edición especial simultánea en Canal 24 Horas)

– Telediario 2 (Edición especial simultánea en Canal 24 Horas) 22:00 h – Especial Informativo (Con Pepa Bueno y Xabier Fortes)

– Especial Informativo (Con Pepa Bueno y Xabier Fortes) 00:00 h – Noticias 24 Horas

Antena 3, sin El Hormiguero

Atresmedia ha respondido de forma contundente en Antena 3, reconfigurando por completo su oferta de entretenimiento. En la franja matinal, la cadena levantó Cocina Abierta de Karlos Arguiñano y La Ruleta de la Suerte con Jorge Fernández para prolongar la emisión en directo de Espejo Público.

Por la tarde, Antena 3 imitó la estrategia de TVE al retirar la serie diaria Sueños de Libertad. En su lugar, Y Ahora Sonsoles adelantó su inicio a las 16:00 horas con un especial conducido por Sonsoles Ónega cargado de análisis técnico, testimonios y conexión continuada con los equipos de emergencia. La única excepción de la tarde ha sido Pasapalabra, que mantiene su cita habitual.

En el horario nocturno, la gran sorpresa ha sido la retirada de El Hormiguero. El espacio de Pablo Motos canceló su entrevista programada con Miguel Ángel Revilla. En su lugar, Antena 3 Noticias 2 con Vicente Vallés y Esther Vaquero alargó su duración hasta las 23:00 horas, cediendo posteriormente el testigo a Cristina Pardo al frente del programa especial La Mesa.

09:00 h – Espejo Público (Edición extendida)

– Espejo Público (Edición extendida) 15:00 h – Antena 3 Noticias 1

– Antena 3 Noticias 1 16:00 h – Y Ahora Sonsoles (Edición especial adelantada)

– Y Ahora Sonsoles (Edición especial adelantada) 20:00 h – Pasapalabra

– Pasapalabra 21:00 h – Antena 3 Noticias 2 (Edición ampliada)

– Antena 3 Noticias 2 (Edición ampliada) 23:00 h – La Mesa (Con Cristina Pardo)

La Sexta, Ana Pastor al prime time

Como suele ser habitual ante grandes acontecimientos de alcance nacional, La Sexta se ha volcado al 100% con el minuto a minuto del siniestro. La cadena ha decidido levantar de la sobremesa Zapeando, permitiendo que Más Vale Tarde con Iñaki López tome el control de forma extraordinaria desde las 15:30 hasta las 20:00 horas.

A continuación, Rodrigo Blázquez comanda una edición ampliada de La Sexta Noticias hasta las 21:30 horas, absorbiendo el tramo de La Sexta Clave de Jokin Castellón.

Para la franja de máxima audiencia, La Sexta ha suspendido la emisión de El Intermedio con El Gran Wyoming y el programa Cara al Show de Marc Giró (que tenía previstas entrevistas con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois). El prime time queda reservado para un especial en directo de El Objetivo con Ana Pastor, enfocado en el análisis de las causas del choque y el seguimiento de la investigación oficial.

14:20 h – La Sexta Noticias 1

– La Sexta Noticias 1 15:30 h – Más Vale Tarde (Edición especial extendida)

– Más Vale Tarde (Edición especial extendida) 20:00 h – La Sexta Noticias 2 (Edición especial ampliada)

– La Sexta Noticias 2 (Edición especial ampliada) 21:30 h – El Objetivo (Edición especial con Ana Pastor)

Telecinco refuerza sus informativos

Mediaset España también ha alterado de manera drástica los horarios de sus principales ventanas informativas en Telecinco. Por la mañana, El Programa de Ana Rosa extendió su duración hasta las 13:15 horas ocupando el hueco de El Tiempo Justo. Tras un avance informativo conducido por Isabel Jiménez y la emisión habitual de Vamos a Ver con Patricia Pardo, la cadena reordenó su tarde de forma sorprendente.

El Tiempo Justo de Joaquín Prat saltó excepcionalmente a la franja vespertina (de 16:00 a 19:00 h) con un monográfico sobre la tragedia en Toledo, lo que supuso la cancelación completa de La Tarde Se Mueve (Ion Aramendi) y El Diario de Jorge (Jorge Javier Vázquez). Se mantuvieron en parrilla únicamente los concursos Rueda la Letra y Allá Tú.

En el horario nocturno, Carlos Franganillo lidera Informativos Telecinco 2 a las 21:00 horas en plató, en conexión permanente con Ángeles Blanco desplazada a la zona cero en Urda. Ambos continúan a las 22:00 horas al frente de un Especial Informativo que se extiende hasta las 23:15 h, provocando la retirada del espacio First Dates.

09:00 h – El Programa de Ana Rosa (Hasta las 13:15 h)

– El Programa de Ana Rosa (Hasta las 13:15 h) 13:15 h – Avance Informativos Telecinco

– Avance Informativos Telecinco 13:25 h – Vamos a ver

– Vamos a ver 15:00 h – Informativos Telecinco 1

– Informativos Telecinco 1 16:00 h – El Tiempo Justo (Edición especial de tarde)

– El Tiempo Justo (Edición especial de tarde) 19:00 h – Rueda la letra

– Rueda la letra 20:00 h – Allá tú

– Allá tú 21:00 h – Informativos Telecinco 2 + Especial Informativo (Hasta las 23:15 h)

– Informativos Telecinco 2 + Especial Informativo (Hasta las 23:15 h) 23:15 h – La Isla de las Tentaciones

Cuatro alarga a Risto e Iker Jiménez

En la segunda cadena de Mediaset, Cuatro, la actualidad informativa ha monopolizado la parrilla tras la emisión de En Boca de Todos con Nacho Abad durante la mañana.

Por la tarde, tras Noticias Cuatro 1 con Alba Lago, el programa Todo Es Mentira conducido por Risto Mejide y Laila Jiménez ha sumado una hora extra de emisión (hasta las 20:00 h) para ofrecer una cobertura detallada desde la zona del siniestro. Esto ha conllevado la cancelación del concurso Lo Sabe, No Lo Sabe de Xuso Jones.

Tras la segunda edición de Noticias Cuatro con Diego Losada y Mónica Sanz, la noche queda en manos de Iker Jiménez y Carmen Porter con una entrega extraordinaria en directo de Horizonte desde las 21:10 hasta las 01:00 horas. El programa añade dos horas adicionales a su formato habitual para analizar los detalles técnicos de lo que ya se califica como la segunda gran tragedia en la alta velocidad española en menos de un año. La emisión de El Blockbuster ha sido suspendida.