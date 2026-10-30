Bochorno de Esther Palomera en el plató de Cintora al intentar negar las cloacas socialistas

RTVE ha vuelto a ofrecer una de esas escenas que explican por qué la televisión pública está cada vez más cuestionada. Esta vez, en el plató de Malas Lenguas, con Jesús Cintora al frente y Esther Palomera ejerciendo de particular cortafuegos del PSOE. La periodista ha tratado de desmontar la existencia de las llamadas cloacas socialistas con un argumento que ha provocado las burlas del resto de tertulianos en la mesa.

"En lo que tú llamas cloaca del Partido Socialista hay una militante del Partido Socialista. No hay ningún alto cargo del Gobierno, no hay ningún ministro del Interior y no hay ningún funcionario público. Por lo tanto, yo no sé de qué cloacas estamos hablando", ha asegurado Palomera.

💢 Esto ha sucedido en RTVE cuando ha salido a relucir la cloaca del PSOE: "No sé de qué cloacas estamos hablando". pic.twitter.com/TIHVlNvFxO — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) October 30, 2026

Palomera ha intentado presentar a Leire Díez como una simple militante del Partido Socialista. "Que pasaba por allí", han apostillado sus compañeros de tertulia, atónitos ante el grotesco intento de ocultar que, según la UCO, la fontanera fue la responsable de ejecutar y coordinar una operación para torpedear investigaciones judiciales y policiales incómodas para el PSOE y el Gobierno, todo ello financiado supuestamente con recursos canalizados desde el partido.

Más allá de esto, tampoco hacía falta rebuscar demasiado para desmontar su argumentación. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, está imputada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire. Es decir, una responsable de máximo nivel de un organismo público que ha tenido que declarar como investigada por sus contactos con la fontanera socialista.

Pero hay más. La UCO ha situado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como presunto líder de las maniobras para torpedear investigaciones judiciales y policiales que perjudicaban al partido y al entorno de Pedro Sánchez. La investigación también analiza el posible uso de fondos socialistas para financiar estas operaciones.

Así que no, la historia no se limita a una militante socialista que hacía cosas por su cuenta. Hay una directora general de la Guardia Civil imputada, un exsecretario de Organización señalado por los investigadores y una serie de actuaciones que están bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Que no haya un ministro sentado en el banquillo no convierte todo lo demás en una fantasía.