El susto de Asraf, la expulsión de Arkano y un homenaje a las víctimas de Urda en Supervivientes

La octava gala de Supervivientes All Stars 3 comenzó con un mensaje de apoyo y cariño a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. "Todo nuestro apoyo y cariño a las personas afectadas. Como vosotros, estamos destrozados por esta tragedia que ha vuelto a sufrir nuestro país. Estamos aquí para acompañaros sin olvidar el dolor que estamos atravesando", ha dicho Jorge Javier Vázquez muy conmovido.

Desde Honduras, María Lamela lanzó un mensaje de condolencia a todos los afectados: "Mi más sentido pésame a todas las familias para un dolor insoportable, difícil e imposible de imaginar. Estamos aquí para entretener, es nuestro compromiso con vosotros y es lo que vamos a hacer", ha asegurado la presentadora.

Asraf Beno protagonizó el susto de la gala ya que tuvo que ser evacuado de la playa tras una noche con mareos, sudores fríos y fiebre. Isa Pantoja siguió el parte médico por videollamada, muy preocupada. El equipo médico diagnosticó fiebre elevada, hipotensión y malestar por una infección de garganta, tratada con antibiótico y sueros por vía intravenosa. Con buena evolución, volvió a la playa y se fue directo al juego de líder, una noticia que Isa aplaudió.

La gala, que coincidió con los 50 días de aventura de los concursantes en Honduras, dejó la expulsión del rapero Arkano, que abandonó Honduras tras perder el voto del público frente a Omar Sánchez, al que la audiencia decidió salvar.

Arkano, el "Don Juan" de la edición, dejó el corazón roto de Chiqui e Ivana Icardi en las últimas semanas. El rapero se marchó satisfecho, contando que había querido abrirse más y gestionar los conflictos de forma más sana que en su anterior paso por el reality. Antes de irse dedicó un último freestyle a Ivana "porque ella me alegra todas las mañanas…", y a quien deseó la victoria, a lo que ella respondió con un abrazo.

Asraf Beno, Ivana Icardi y Omar Sánchez, los nominados de la semana

Yola Berrocal se convirtió en la nueva líder de Playa Leyenda tras el "Duelo a la luna", la versión nocturna del clásico Duelo al Sol. Víctor Janeiro cayó al agua cerca de los ocho minutos.

Tras las votaciones de concursantes y familiares que han podido nominar desde el plató, los nominados del grupo fueron Asraf Beno e Ivana, a los que Yola, como líder, añadió a Omar. Jorge Javier avisó de que el domingo habrá una expulsión sorpresa, así que los tres tienen más en juego que de costumbre.

Por su parte, Jorge Javier le preguntó a Rosario Mohedano si repetiría en Supervivientes 2027, a lo que le respondió: "Me gustaría verme en situaciones. Si habéis visto a mi madre desquiciada, yo estaría llorando por las esquinas cada dos por tres".