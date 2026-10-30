Pablo Motos estalla contra Sánchez y Puente por el accidente: "Basta de mentiras, ¿dónde está el dinero?"

Antena 3 retiró El Hormiguero de su parrilla el miércoles 28 de octubre para ampliar el informativo de Vicente Vallés, con motivo del trágico accidente ferroviario de Urda.

En su regreso a la parrilla nocturna, el programa regresó con cambios notables como, por ejemplo, la suspensión del baile inicial que realiza Pablo Motos junto a sus colaboradores. El presentador adelantó que necesitaba pronunciarse antes de empezar, y comentó que su primer pensamiento fue para las personas afectadas. "Lo vamos a pasar bien, pero antes necesito oírme a mí mismo decir unas palabras sobre el choque de los trenes, sin huir y sin amortiguar nada de lo que ha pasado. En primer lugar, por supuesto, las personas. Me imagino que, igual que vosotros, no puedo dejar de pensar en las víctimas y en sus familias. Tenemos todos el cuerpo un poco cortado. La vida sabe cómo hacernos sentir frágiles y solos cuando sabes que llega un cambio y que nada volverá a ser igual".

No podemos dejar de pensar en las víctimas y las familias afectadas por el accidente de Urda #MelodyEH pic.twitter.com/fFMoxneg2g — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 29, 2026

También habló de la fragilidad que provoca una tragedia así. "Hay una llamada de teléfono que muchos vamos a recibir alguna vez en la que nos van a decir que alguien a quien amamos con toda nuestra alma ya no va a volver a estar. Cuando te dicen que un ser querido tuyo ha muerto, sientes un dolor tan violento que tu mente lo anestesia y hasta te sientes culpable en los primeros momentos porque piensas que no estás sufriendo lo suficiente. Lo que pasa es que estás en shock y será en unas horas y sobre todo en unos días cuando sentirás un dolor insoportable porque te sientes solo y porque ahora en tu vida hay unos silencios que te destrozan", prosiguió.

Subrayó además que, el día del accidente, la sociedad se volcó en ayudar sin distinción ideológica. "Ayer no había gente ni de izquierdas ni de derechas, solo había seres humanos ayudando a otros".

Por último, comentó que "para no añadir más dolor al que ya tienen, las víctimas necesitan respuestas. Cuando uno se sube a un tren está confiando en el sistema, en que es seguro, pero nos han engañado, nos están intentando engañar, no puede haber un error humano si antes no hay un fallo técnico. Ha habido un error humano después de que los sistemas de seguridad antiguos hayan fallado, y los sistemas de seguridad nuevos, que debían estar instalados, no estaban instalados".

El presentador cerró su intervención con una petición de explicaciones, dirigiendo sus críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al Gobierno de Pedro Sánchez. "La alta velocidad era el orgullo de España en el mundo entero. Y hoy da miedo subirse a un tren. La pregunta es ¿dónde está el dinero que se debería haber usado para el mantenimiento de estas infraestructuras? Hace cinco años la UE nos dio 160.000 millones de euros para modernizar todas las infraestructuras, ¿dónde está el dinero? Basta de mentiras, necesitamos, y sobre todo las víctimas, necesitan respuestas. Gracias, lo tenía que decir porque, si no, soy incapaz de hacer el programa esta noche", concluía.