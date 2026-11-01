De irreconocible cantante punk a Mamá Noel: Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad

Fiel a su cita anual, Mariah Carey ha dado su particular pistoletazo de salida a las Navidades y, cómo no, con su vídeo tradicional en el que suena su mítico "All I Want for Christmas Is You" donde no falta el humor, el espectáculo y una buena dosis de espíritu navideño.

En lo que ya viene siendo una tradición, el 1 de noviembre Mariah Carey lanza su nuevo vídeo. Para este 2026, el inicio es digno de una película de terror. Son las 23:58, es Halloween y Mariah Carey está sobre el escenario irreconocible gracias a la estética punk: viste peluca roja, labios negros y medias de rejilla, mientras interpreta la canción "Hermit", canción en la que participó como corista a mediados de los años 90. Incluso vemos a la cantante saltando sobre el público cual estrella rebelde del rock.

Cuando el reloj ya marca la medianoche, se escucha a la cantante con su característico grito diciendo que ya ha llegado la hora: "It's time" mientras empiezan a sonar los primeros compases de su icónica canción. En ese momento, Mariah deja su estética punk del vídeo para convertirse en una Mamá Noel vestida con un espectacular mono rojo de lentejuelas con cuello de pelo blanco encaramada a un gigantesco árbol navideño, mientras por el cielo cruza Papá Noel y comienza a nevar mientras ella vaporiza un frasco de perfume, Sol de Janeiro, que es la colaboración publicitaria de este año. Con esto, Mariah nos anuncia que ha llegado el momento de volver a sacar los adornos, desempolvar el árbol y empezar a escuchar villancicos y, cómo no, su canción.

Según estimaciones recogidas por Forbes y The Economist, "All I Want for Christmas Is You", la canción de 1994, es una de las canciones con más semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100. Además, es uno de los negocios musicales más rentables de las últimas décadas, que proporciona a Mariah Carey, solo en derechos, entre 2,5 y 3 millones de dólares anuales.