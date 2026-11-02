El regreso de Henar Álvarez a La 2 confirma el batacazo de a 'Al cielo con ella'

Henar Álvarez ha vuelto a La 2, pero el cambio de cadena no ha venido acompañado de una remontada en las audiencias. Al Cielo con Ella regresó este domingo al segundo canal de RTVE después de su discreta aventura en La 1 y lo hizo con un 3,3% de cuota de pantalla y 370.000 espectadores.

El regreso tuvo incluso su particular ajuste de cuentas televisivo. La presentadora comenzó el programa con una escena humorística en la que aparecía soñando que había dado el salto a La 1. Para despertarla de esa pesadilla, RTVE recurrió a Belén Rueda, en un guiño al célebre desenlace de Los Serrano. La actriz apareció para decirle que tenía a Lola Herrera y Blanca Portillo esperándola. Álvarez aprovechó la broma para ironizar sobre su paso por la primera cadena y su regreso a la segunda.

Precisamente, las dos actrices fueron las invitadas principales de la noche. Lola Herrera acudió para hablar de su último trabajo teatral, Camino a La Meca, y repasar una trayectoria de más de siete décadas. Blanca Portillo, por su parte, conversó con la presentadora sobre su carrera y sus proyectos más recientes, entre ellos la película Día de caza.

Sin embargo, ni las invitadas ni el guiño televisivo consiguieron impulsar las cifras. El espacio registró un 3,3% de share y 370.000 espectadores, prácticamente el mismo resultado que tenía antes de su salto a La 1, cuando promediaba un 3,3% y 376.000 seguidores.

La aventura en la primera cadena ha durado apenas unas semanas. Al Cielo con Ella estrenó su nueva etapa en La 1 el pasado 6 de octubre con un 10,5% y 731.000 espectadores, pero fue perdiendo audiencia en las siguientes entregas hasta caer al 6,7% y 489.000 espectadores el 20 de octubre.

RTVE decidió entonces devolver el formato a La 2 y trasladarlo de los martes a los domingos. El primer resultado de esta nueva etapa deja una conclusión poco alentadora para la presentadora: ha vuelto a su antigua cadena, pero también a sus antiguas cifras.