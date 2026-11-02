Miguel Bosé denuncia que X le ha bloqueado la cuenta por un mensaje contra Óscar Puente: "Mi adorado y bonito Oscarito"

El cantante Miguel Bosé ha asegurado que se ha visto obligado a eliminar una publicación dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que la red social X bloqueara su cuenta. El artista ha explicado lo ocurrido a sus seguidores con un nuevo mensaje en el que, lejos de abandonar las críticas, ha recurrido a la ironía para referirse al dirigente socialista.

"Queridos amigos, he tenido que borrar mi mensaje sobre Óscar Puente, mi adorado y bonito Oscarito, porque me bloquearon la cuenta", ha escrito Bosé en X, según recoge 20minutos.

El intérprete de Amante bandido ha dado a entender que el problema estaría relacionado con las expresiones que utilizó en su publicación original, aunque no ha aclarado cuáles fueron las palabras que provocaron el supuesto bloqueo.

"Se admiten cosas peores, pero algunas palabras que utilicé no le han debido de gustar al 'menestro", ha añadido el cantante, manteniendo el tono irónico de su mensaje.

"QUERIDOS AMIGOS, HE TENIDO QUE BORRAR MI MENSAJE SOBRE OSCAR PUENTE, MI ADORADO Y BONITO OSCARITO, PORQUE ME BLOQUEARON LA CUENTA. SE ADMITEN COSAS PEORES PERO ALGUNA DE LAS PALABRAS QUE UTILICÉ, NO LE HAN DEBIDO DE GUSTAR AL MENESTRO. — Miguel Bosé (@boseofficial) October 29, 2026

El mensaje censurado

El artista no ha querido reproducir en X el contenido de la publicación que tuvo que eliminar. En su lugar, ha animado a sus seguidores a consultar sus perfiles de Instagram, Facebook y TikTok para descubrir qué había escrito sobre el ministro.

"Ahí son más laxos y los adjetivos definitorios no se consideran insultos", ha señalado Bosé, sugiriendo que esas plataformas permiten expresiones que, según su relato, habrían provocado las restricciones en X.

El cantante ha cerrado sus explicaciones con otra frase cargada de sarcasmo: "Siento los inconvenientes. Esta noche haré penitencia".

Las críticas de Bosé al Gobierno

No es la primera vez que Miguel Bosé carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En enero de 2026, tras el accidente ferroviario de Adamuz, el cantante exigió la dimisión de todo el Ejecutivo y del propio Óscar Puente, al que advirtió: "Ya no tienes perdón, chaval". También ha dirigido sus críticas contra el presidente del Gobierno. En noviembre de 2024, tras la DANA de Valencia, reclamó públicamente su salida del poder con un contundente mensaje: "Dimite y desaparece". Más recientemente, en agosto de 2026, volvió a arremeter contra Sánchez por la situación en Ceuta, acusando al Ejecutivo de abandonar la ciudad autónoma.